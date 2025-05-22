Бюджетний відпочинок в Італії — альтернатива Мальдівам

Острів Сардинія. Фото: citalia.com

Ще не запізно планувати свою літню відпустку, адже відпочинок може бути більш доступним, ніж ви думаєте. Одним з бюджетних варіантів з неймовірним узбережжям є італійський острів Сардинія.

Про це пише Daily Express.

Реклама

Читайте також:

Чим унікальна Сардинія

Цей затишний маленький острів часто порівнюють з Мальдівами, Карибськими островами та Грецією, проте значно доступнішим за ці популярні курорти.

Експерти з бюджетних подорожей Holiday Pirates розповіли, що п'ятиденну поїздку на острів у червні цього року можна "урвати" за 200 євро за людину.

Острів вражає приголомшливими пляжами з унікальним рожевим піском. Йдеться, зокрема, про пляж Кавальєре. Туристам також обов'язково сподобаються пляжі Спьяджа-ді-Туерредда з білим піском у карибському стилі, Кала-Брандінкі, оточений сосновими лісами та горами, і Спьяджа-Капріччолі, який вважається найприголомшливішим пляжем на північному узбережжі острова Коста-Смеральда.

В столиці Сардинії Кальярі мандрівники можуть прогулятися вуличками старого міста, насолодитися підземною екскурсією печерами, тунелями та склепами, прихованими під містом, або ж відвідати історичний Бастіон Сен-Ремі — найбільш знаковий пам'ятник Сардинії.

Після прибуття на острів туристи можуть замовити морську прогулянку навколо острова, де можна побачити дельфінів у їхньому природному середовищі існування.

Нагадаємо, ми розповідали про неймовірне місто у Франції, яке не поступається красою Парижу. Також ми писали про незвичний McDonald's в Італії.