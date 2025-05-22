Бюджетный отдых в Италии - альтернатива Мальдивам

Остров Сардиния. Фото: citalia.com

Еще не поздно планировать свой летний отпуск, ведь отдых может быть более доступным, чем вы думаете. Одним из бюджетных вариантов с невероятным побережьем является итальянский остров Сардиния.

Об этом пишет Daily Express.

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Этот уютный маленький остров часто сравнивают с Мальдивами, Карибскими островами и Грецией, однако значительно доступнее этих популярных курортов.

Эксперты по бюджетным путешествиям Holiday Pirates рассказали, что пятидневную поездку на остров в июне этого года можно "урвать" за 200 евро за человека.

Остров поражает потрясающими пляжами с уникальным розовым песком. Речь идет в частности о пляже Кавальере. Туристам также обязательно понравятся пляжи Спьяджа-ди-Туэрредда с белым песком в карибском стиле, Кала-Брандинки, окруженный сосновыми лесами и горами, и Спьяджа-Каприччоли, который считается самым потрясающим пляжем на северном побережье острова Коста-Смеральда.

В столице Сардинии Кальяри путешественники могут прогуляться по улочкам старого города, насладиться подземной экскурсией по пещерам, тоннелям и склепам, скрытым под городом, или же посетить исторический Бастион Сен-Реми — самый знаковый памятник Сардинии.

По прибытии на остров туристы могут заказать морскую прогулку вокруг острова, где можно увидеть дельфинов в их естественной среде обитания.

Напомним, мы рассказывали о невероятном городе во Франции, который не уступает красотой Парижа. Также мы писали о необычном McDonald's в Италии.