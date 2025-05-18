Маленький Париж без натовпів туристів — куди полетіти

Одна з терас в Екс-ан-Провансі. Фото: expatica.com

Екс-ан-Прованс — невелике місто на півдні Франції в 30 км від Марселя. Його часто називають "Парижем Півдня".

Про це пише Daily Expsress.

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Чому варто відвідати місто Екс-ан-Прованс

Екс-ан-Прованс — це елегантне, культурне та історичне місто схоже на Париж, проте з власним провансальським шармом. В Екс-ан-Провансі більш спокійний темп життя.

Сотні тисяч туристів щороку приїжджають сюди, щоб насолодитися його старовинними вуличками, французькими ринками під відкритим небом і неймовірними ресторанами, але тут ніколи не буває так людно, як у французькій столиці.

Обов'язково прогуляйтесь середньовічним кварталом міста з його покрученими вузькими вуличками із кавою в руках та поспостерігайте за французами. Купіть випічку в Béchard на Курсі та відвідайте місцевий собор і монастир.

Вулички Екс-ан-Прованса. Фото: expatica.com

Хоча тут є безліч фантастичних ресторанів, у тому числі кілька із зіркою Мішлен, якщо ви обмежені в коштах і просто хочете насолодитися чудовою погодою, придбайте продукти для пікніка на ринку і поспілкуйтеся з місцевими в одному з парків.

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