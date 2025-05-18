Маленький Париж без толп туристов - куда полететь

Одна из террас в Экс-ан-Провансе. Фото: expatica.com

Экс-ан-Прованс — небольшой город на юге Франции в 30 км от Марселя. Его часто называют "Парижем Юга".

Об этом пишет Daily Expsress.

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Почему стоит посетить город Экс-ан-Прованс

Экс-ан-Прованс — это элегантный, культурный и исторический город похож на Париж, однако с собственным провансальским шармом. В Экс-ан-Провансе более спокойный темп жизни.

Сотни тысяч туристов ежегодно приезжают сюда, чтобы насладиться его старинными улочками, французскими рынками под открытым небом и невероятными ресторанами, но здесь никогда не бывает так людно, как во французской столице.

Обязательно прогуляйтесь по средневековому кварталу города с его извилистыми узкими улочками с кофе в руках и понаблюдайте за французами. Купите выпечку в Béchard на Курсе и посетите местный собор и монастырь.

Улочки Экс-ан-Прованса. Фото: expatica.com

Хотя здесь есть множество фантастических ресторанов, в том числе несколько со звездой Мишлен, если вы ограничены в средствах и просто хотите насладиться прекрасной погодой, купите продукты для пикника на рынке и пообщайтесь с местными в одном из парков.

Напомним, мы рассказывали, каких продуктов лучше избегать на курортах all-inclusive. Также мы писали, что Disney впервые построит новый парк развлечений на Ближнем Востоке.