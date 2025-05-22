Чим Україна вразила жителя Британії

Центр Києва. Фото: з відкритих джерел

Попри постійні обстріли, іноземець Марк із Великої Британії наважився відвідати Україну. Чоловік поділився своїми враженнями, які отримав, відвідуючи звільнені території Київщини та Херсонщини.

Про це пише Visit Ukraine.

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Повідомляється, що цієї весни іноземець побував у Києві, Львові, Одесі, а також на деокупованих українських територіях. Чоловік зізнався, що на поїздку його змотивувала сварка Трампа та Зеленського в Овальному кабінеті.

"Я хотів відвідати Україну на знак солідарності з народом, який так багато постраждав від незаконної агресії Росії, і відчував, що просто говорити про це і нічого не робити – недостатньо. Потім стався інцидент у Білому домі, коли Дж. Д. Венса запросили відвідати Україну і побачити все на власні очі, на що він відповів: "Мені не потрібно їхати, я бачив новини". Це змусило мене усвідомити, що я теж повинен поїхати туди", — поділився іноземець.

Чоловік дістався до Львова автобусом, а далі по Україні пересувався потягом Укрзалізниці. Він зізнався, що залізничні подорожі для нього були комфортними. Чоловіку також дуже сподобалось, що потяги курсують чітко по графіку.

Іноземець побував на звільнених українськими захисниками територіях Київщини та Херсонщини.

"Усі ці міста набагато сильніше, ніж Львів і Київ, продемонстрували реальність війни. Було дивовижно мати можливість поговорити з людьми, які довго жили поруч із війною, і історії, які я почув, та речі, які я побачив, залишаться в моїй пам'яті надовго", — зазначив він.

Чоловік також поспілкувався із місцевими жителями Херсонщини, які розповіли йому про звірства окупантів. В одному з сіл британець надав гуманітарну допомогу хлопчику. Іноземця довело до сліз те, що хлопчик вимушений проживати своє дитинство у такі складні часи.

Британець в Бучі. Фото: visitukraine.today

Британець в Україні. Фото: visitukraine.today

"Ми доставили гуманітарну допомогу маленькому хлопчику, який був дуже щасливою дитиною, яка прожила майже все своє життя в умовах війни, але продемонструвала надихаючу стійкість", — сказав британець.

Чоловік описав Україну, як дивовижну країну із сильною історією та незламними людьми, в якій має побувати кожен.

Він пообіцяв знову обов'язково повернутися до нашої країни та побувати в українських Карпатах.

Нагадаємо, ми показували, як британець із насолодою їсть український борщ. Також ми розповідали, чому азійці та європейці не їдять гречку.