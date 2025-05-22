Чем Украина поразила жителя Великобритании

Центр Киева. Фото: из открытых источников

Несмотря на постоянные обстрелы, иностранец Марк из Великобритании решился посетить Украину. Мужчина поделился своими впечатлениями, которые получил, посещая освобожденные территории Киевской и Херсонской областей.

Об этом пишет Visit Ukraine.

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Сообщается, что этой весной иностранец побывал в Киеве, Львове, Одессе, а также на деоккупированных украинских территориях. Мужчина признался, что на поездку его смотивировала ссора Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

"Я хотел посетить Украину в знак солидарности с народом, который так много пострадал от незаконной агрессии России, и чувствовал, что просто говорить об этом и ничего не делать — недостаточно. Затем произошел инцидент в Белом доме, когда Дж. Д. Вэнса пригласили посетить Украину и увидеть все собственными глазами, на что он ответил: "Мне не нужно ехать, я видел новости". Это заставило меня осознать, что я тоже должен поехать туда", — поделился иностранец.

Мужчина добрался до Львова автобусом, а дальше по Украине передвигался поездом Укрзализныци. Он признался, что железнодорожные путешествия для него были комфортными. Мужчине также очень понравилось, что поезда курсируют четко по графику.

Иностранец побывал на освобожденных украинскими защитниками территориях Киевщины и Херсонщины.

"Все эти города гораздо сильнее, чем Львов и Киев, продемонстрировали реальность войны. Было удивительно иметь возможность поговорить с людьми, которые долго жили рядом с войной, и истории, которые я услышал, и вещи, которые я увидел, останутся в моей памяти надолго", — отметил он.

Мужчина также пообщался с местными жителями Херсонщины, которые рассказали ему о зверствах оккупантов. В одном из сел британец оказал гуманитарную помощь мальчику. Иностранца довело до слез то, что мальчик вынужден проживать свое детство в такие сложные времена.

Британец в Буче. Фото: visitukraine.today

Британец в Украине. Фото: visitukraine.today

"Мы доставили гуманитарную помощь маленькому мальчику, который был очень счастливым ребенком, который прожил почти всю свою жизнь в условиях войны, но продемонстрировал вдохновляющую стойкость", — сказал британец.

Мужчина описал Украину, как удивительную страну с сильной историей и несокрушимыми людьми, в которой должен побывать каждый.

Он пообещал снова обязательно вернуться в нашу страну и побывать в украинских Карпатах.

Напомним, мы показывали, как британец с наслаждением ест украинский борщ. Также мы рассказывали, почему азиаты и европейцы не едят гречку.