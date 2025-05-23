Венеция через 50 лет может уйти под воду - в чем заключается опасность

Каналы Венеции. Фото: Из открытых источников

Один из популярных европейских городов может исчезнуть как "Атлантида". Речь идет о романтической Венеции.

Об этом пишет Daily Express.

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Почему может исчезнуть Венеция

Венеция расположена на северо-востоке Италии и является столицей региона Венето. Она построена на более чем 100 небольших островах и пересекается 177 каналами.

Из-за проседания почвы и повышения уровня моря Венеции грозит "реальный риск быть поглощенной морем". По прогнозам экспертов, город может "исчезнуть под волнами уже к 2100 году".

"Возможно, через 50 лет это чудо опустится на дно моря. К тому времени волшебные улочки, романтические столетние здания и желанные острова на воде исчезнут в море. Если у вас будет возможность, обязательно посетите с семьей этот исчезающий город", — говорится в статье.

Венеция подвержена наводнениям в определенные времена года. Затопление в основном происходит в осенне-зимний период, между октябрем и декабрем, хотя иногда это может произойти и в другие времена года в зависимости от погодных условий. Изменение климата способствует повышению уровня моря, что обостряет проблему подтопления. Однако, надежда еще не потеряна.

Пытаясь сдержать подъем воды и защитить город, Венеция возлагает свои надежды на проект Mose (Экспериментальный электромеханический модуль), который вскоре будет завершен.

Он предусматривает установку морских защитных барьеров, состоящих из 78 мобильных ворот, каждая шириной 20 м (66 футов). Они будут расположены в ключевых точках для создания "береговой границы", которая должна остановить большие наводнения.

Напомним, мы рассказывали о польской "Венеции". Также мы писали о популярных схемах аферистов в Италии.