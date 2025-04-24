Скільки коштують квартири в Італії у квітні 2025: Мілан, Рим, Калабрія та інші міста

Місто Манарола в Італії. Фото: Unsplash

У квітні 2025 року італійський ринок нерухомості демонструє стійке зростання цін, зумовлене високим попитом, обмеженою пропозицією та впливом короткострокової оренди. Ціни на квартири варіюються залежно від регіону та типу житла, що створює значні відмінності між найдорожчими та найдешевшими містами країни.

За даними порталу Immobiliare, найдорожчі квартири традиційно зосереджені в Мілані, Венеції, Флоренції та Римі, тоді як південні регіони, такі як Калабрія чи Базиліката, пропонують більш доступні варіанти.

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Мілан

Мілан залишається найдорожчим містом Італії через статус фінансової столиці, високий попит і обмежену пропозицію. Найвищі ціни — у центрі (Брера, Порта Нуова, Quadrilatero della Moda).

Однокімнатна квартира (30-45 кв. м): 238 000-339 000 євро.

Двокімнатна квартира (45-90 кв. м): 425 000-520 000 євро.

Трикімнатна квартира (100+ кв. м): від 590 000 євро.

Мілан. Фото: Unsplash

Венеція

Венеція приваблює туристів і інвесторів, що підтримує високі ціни, особливо в центральних районах (Сан-Марко, Каннареджо).

Однокімнатна квартира: від 115 000 євро.

Двокімнатна квартира: 225 000–300 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 450 000 євро.

Венеція. Фото: Unsplash

Флоренція

Флоренція, культурна столиця Тоскани, популярна серед іноземних покупців, що впливає на ціни в історичному центрі.

Однокімнатна квартира: 100 000-150 000 євро.

Двокімнатна квартира: 200 000-280 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 350 000 євро.

Флоренція. Фото: Unsplash

Рим

Столиця Італії пропонує широкий діапазон цін: від преміальних апартаментів у Трастевере до доступних варіантів на околицях.

Однокімнатна квартира: 97 000-119 000 євро.

Двокімнатна квартира: 180 000-250 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 350 000 євро.

Рим. Фото: Unsplash

Неаполь

Неаполь пропонує більш доступні ціни, але попит зростає через пожвавлення ринку вторинної нерухомості.

Однокімнатна квартира: від 55 000 євро.

Двокімнатна квартира: 110 000-180 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 340 000 євро.

Неаполь. Фото: Unsplash

Калабрія

Калабрія — один із найдешевших регіонів Італії, популярний серед тих, хто шукає бюджетне житло або нерухомість для ремонту.

Однокімнатна квартира: 25 000-35 000 євро.

Двокімнатна квартира: 60 000-80 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 120 000 євро.

Калабрія. Фото: Unsplash

Інші дешеві регіони (Молізе, Базиліката, Абруццо)

Ці регіони пропонують найнижчі ціни, особливо в сільській місцевості або невеликих містах, таких як Кальтанісетта чи Б’єлла.

Однокімнатна квартира: від 25 000 євро.

Двокімнатна квартира: від 60 000 євро.

Трикімнатна квартира: від 120 000-150 000 євро.

Молізе. Фото: Unsplash

Експерти прогнозують, що ціни на житло в Італії продовжать зростати в найближчому майбутньому, особливо в містах з високим попитом і обмеженою пропозицією. Зокрема, у Мілані прогнозується подальше зростання цін на продаж і оренду житла.

Як повідомлялось, елітне житло у великих містах залишається символом статусу та вигідною інвестицією, демонструючи надзвичайно високі ціни. Вартість квадратного метра в престижних районах часто перевищує середні річні доходи в багатьох країнах. Рейтинг міст показує, що для придбання нерухомості в таких локаціях як Монако чи Лос-Анджелес потрібні мільйонні статки.

Також ми розповідали про Іспанію, яка приваблює інвесторів у нерухомість своїм сонцем, морем та економічними перспективами. У квітні 2025 року ринок однокімнатних квартир показує стійке зростання, хоча вартість варіюється залежно від регіону, місця розташування та особливостей житла.