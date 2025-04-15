Вартість однокімнатних квартир в Іспанії у квітні 2025: огляд ринку

Мадрид. Фото: Unsplash

Іспанія — країна, що вабить сонцем, морем і можливостями для інвестицій у нерухомість. У квітні 2025 року ринок однокімнатних квартир демонструє стабільне зростання, але ціни суттєво різняться залежно від регіону, розташування та типу житла.

Редакція Новини.LIVE розповідає про актуальну вартість однокімнатних квартир, де можна купити найдорожче та найдешевше житло в сонячній країні.

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Ринок нерухомості Іспанії у 2025 році залишається одним із найдинамічніших у Європі. Згідно з даними порталу нерухомості Idealista, середня ціна за квадратний метр 1-кімнатної квартири коливається від 1 500 до 5 000 євро, залежно від міста та його престижності.

Найдорожчі регіони

Лідерами за цінами традиційно залишаються великі міста та популярні курортні зони.

Барселона. Середня ціна за 1-кімнатну квартиру може коливатися від 180 000 до 350 000 євро і вище, особливо в престижних районах, таких як Ешампле або Барселонета.



Барселона. Фото: Unsplash

Мадрид. Столиця також не відстає, пропонуючи однокімнатні апартаменти за ціною від 160 000 до 300 000 євро в центральних районах.



Мадрид. Фото: Unsplash

Коста-дель-Соль (Малага). Популярне південне узбережжя з такими містами, як Марбелья та Естепона, пропонує 1-кімнатні квартири за ціною від 150 000 до 280 000 євро залежно від близькості до моря та інфраструктури.



Малага. Фото: Unsplash

Балеарські острови (Майорка, Ібіца). Райські острови відомі своїми високими цінами на нерухомість. 1-кімнатна квартира тут може коштувати від 200 000 до 400 000 євро і більше, особливо в прибережних зонах.



Ібіца. Фото: Unsplash

Регіони з помірними цінами

Якщо ваш бюджет обмежений, варто звернути увагу на інші регіони, які також можуть запропонувати привабливі варіанти.

Валенсія. Третє за величиною місто Іспанії пропонує 1-кімнатні квартири за ціною від 100 000 до 200 000 євро.



Валенсія. Фото: Unsplash

Аліканте (Коста-Бланка). Ще одне популярне середземноморське узбережжя з більш доступними цінами, де однокімнатну квартиру можна знайти за 80 000-160 000 євро.



Аліканте. Фото: Unsplash

Севілья. Красиве місто в Андалусії пропонує 1-кімнатні апартаменти за ціною від 90 000 до 180 000 євро.



Севілья. Фото: Unsplash

Галісія, Астурія, Кантабрія (північ Іспанії). Ці зелені регіони з виходом до Атлантичного океану можуть запропонувати більш бюджетні варіанти, починаючи від 60 000 до 140 000 євро.



Астурія. Фото: Unsplash

Найнижчі ціни

Найбільш доступні варіанти 1-кімнатних квартир можна знайти у внутрішніх регіонах Іспанії, подалі від узбережжя та великих міст. У таких провінціях як Кастилія-Ла-Манча, Естремадура або Арагон ціни можуть починатися від 40 000 до 100 000 євро.



Зарагоза, провінція Арагон. Фото: Unsplash

Динаміка цін за останні пів року

За період із жовтня 2024 року до квітня 2025 року ринок нерухомості Іспанії демонструє помірне зростання цін. Згідно з даними порталу Centrarium, середня ціна квадратного метра зросла на 3-5% залежно від регіону.

Барселона . Ціни зросли на 4%, або приблизно на 8 000-10 000 євро за квартиру. Попит на оренду та туристичний бум підштовхують ринок.

. Ціни зросли на 4%, або приблизно на 8 000-10 000 євро за квартиру. Попит на оренду та туристичний бум підштовхують ринок. Мадрид . Зростання на 3,5%. Новобудови в центрі додали до вартості 5 000-7 000 євро.

. Зростання на 3,5%. Новобудови в центрі додали до вартості 5 000-7 000 євро. Коста-дель-Соль (Малага) . Ціни підскочили на 5% через приплив іноземних інвесторів із Північної Європи. Квартири подорожчали на 6 000-8 000 євро.

. Ціни підскочили на 5% через приплив іноземних інвесторів із Північної Європи. Квартири подорожчали на 6 000-8 000 євро. Валенсія . Стабільне зростання на 3%.

. Стабільне зростання на 3%. Аліканте та Торрев’єха . Ціни зросли лише на 2%, що робить ці регіони привабливими для економних покупців.

. Ціни зросли лише на 2%, що робить ці регіони привабливими для економних покупців. Сарагоса. Найменше зростання — 1,5%. Квартири подорожчали в середньому на 1 000-2 000 євро.

Зростання цін пояснюється кількома факторами: високим попитом від іноземців, стабільною економікою Іспанії та обмеженою пропозицією в популярних містах. Водночас у бюджетних регіонах, як-от Торрев’єха, пропозиція залишається достатньою, що стримує різке подорожчання.

Що впливає на вартість квартир в Іспанії

Розташування . Квартири біля моря чи в центрі міста коштують значно дорожче. Наприклад, у Барселоні різниця між центром і околицями може сягати 100 000 євро.

. Квартири біля моря чи в центрі міста коштують значно дорожче. Наприклад, у Барселоні різниця між центром і околицями може сягати 100 000 євро. Тип житла . Новобудови дорожчі на 20-30% порівняно з вторинним ринком. У Малазі квартира в новому ЖК коштує 180 000 євро, тоді як на вторинці — 130 000 євро.

. Новобудови дорожчі на 20-30% порівняно з вторинним ринком. У Малазі квартира в новому ЖК коштує 180 000 євро, тоді як на вторинці — 130 000 євро. Інфраструктура . Наявність метро, шкіл, лікарень і торгових центрів підвищує ціну. У Валенсії квартири біля метро коштують на 10 000 євро дорожче.

. Наявність метро, шкіл, лікарень і торгових центрів підвищує ціну. У Валенсії квартири біля метро коштують на 10 000 євро дорожче. Туристичний попит. У курортних зонах, як-от Коста-Бланка, ціни зростають через орендний потенціал.

Раніше ми розповідали про вартість квартир в Барселоні. Це місто, завдяки своїй високій якості життя, чудовому клімату та багатій культурній спадщині, є одним із найбажаніших європейських міст для придбання житла, приваблюючи покупців з різних країн. Нерухомість Барселони відрізняється динамікою та різноманітністю, пропонуючи варіанти для різних уподобань та фінансових можливостей.

Зазначимо також, для українських туристів, які обрали Іспанію для відпочинку цього року, необхідно ознайомитися з місцевими правилами. Їх недотримання може призвести до значних штрафів, що суттєво вплине на запланований бюджет подорожі.