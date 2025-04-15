Стоимость однокомнатных квартир в Испании в апреле 2025 года: обзор рынка.

Мадрид. Фото: Unsplash

Испания — страна, манящая солнцем, морем и возможностями для инвестиций в недвижимость. В апреле 2025 года рынок однокомнатных квартир демонстрирует стабильный рост, но цены существенно различаются в зависимости от региона, расположения и типа жилья.

Редакция Новини.LIVE рассказывает об актуальной стоимости однокомнатных квартир, где можно купить самое дорогое и самое дешевое жилье в солнечной стране.

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Рынок недвижимости Испании в 2025 году остается одним из самых динамичных в Европе. Согласно данным портала недвижимости Idealista, средняя цена за квадратный метр 1-комнатной квартиры колеблется от 1 500 до 5 000 евро, в зависимости от города и его престижности.

Самые дорогие регионы

Лидерами по ценам традиционно остаются крупные города и популярные курортные зоны.

Барселона. Средняя цена за 1-комнатную квартиру может колебаться от 180 000 до 350 000 евро и выше, особенно в престижных районах, таких как Эшампле или Барселонета.

Барселона. Фото: Unsplash

Мадрид. Столица также не отстает, предлагая однокомнатные апартаменты по цене от 160 000 до 300 000 евро в центральных районах.

Мадрид. Фото: Unsplash

Коста-дель-Соль (Малага). Популярное южное побережье с такими городами, как Марбелья и Эстепона, предлагает 1-комнатные квартиры по цене от 150 000 до 280 000 евро в зависимости от близости к морю и инфраструктуры.

Малага. Фото: Unsplash

Балеарские острова (Майорка, Ибица). Райские острова известны своими высокими ценами на недвижимость. 1-комнатная квартира здесь может стоить от 200 000 до 400 000 евро и более, особенно в прибрежных зонах.

Ибица. Фото: Unsplash

Регионы с умеренными ценами

Если ваш бюджет ограничен, стоит обратить внимание на другие регионы, которые также могут предложить привлекательные варианты.

Валенсия. Третий по величине город Испании предлагает 1-комнатные квартиры по цене от 100 000 до 200 000 евро.

Валенсия. Фото: Unsplash

Аликанте (Коста-Бланка). Еще одно популярное средиземноморское побережье с более доступными ценами, где однокомнатную квартиру можно найти за 80 000-160 000 евро.

Аликанте. Фото: Unsplash

Севилья. Красивый город в Андалусии предлагает 1-комнатные апартаменты по цене от 90 000 до 180 000 евро.

Севилья. Фото: Unsplash

Галисия, Астурия, Кантабрия (север Испании). Эти зеленые регионы с выходом к Атлантическому океану могут предложить более бюджетные варианты, начиная от 60 000 до 140 000 евро.

Астурия. Фото: Unsplash

Самые низкие цены

Наиболее доступные варианты 1-комнатных квартир можно найти во внутренних регионах Испании, подальше от побережья и крупных городов. В таких провинциях как Кастилия-Ла-Манча, Эстремадура или Арагон цены могут начинаться от 40 000 до 100 000 евро.

Зарагоза, провинция Арагон. Фото: Unsplash

Динамика цен за последние полгода

За период с октября 2024 года по апрель 2025 года рынок недвижимости Испании демонстрирует умеренный рост цен. Согласно данным портала Centrarium, средняя цена квадратного метра выросла на 3-5% в зависимости от региона.

Барселона . Цены выросли на 4%, или примерно на 8 000-10 000 евро за квартиру. Спрос на аренду и туристический бум подталкивают рынок.

. Цены выросли на 4%, или примерно на 8 000-10 000 евро за квартиру. Спрос на аренду и туристический бум подталкивают рынок. Мадрид . Рост на 3,5%. Новостройки в центре прибавили к стоимости 5 000-7 000 евро.

. Рост на 3,5%. Новостройки в центре прибавили к стоимости 5 000-7 000 евро. Коста-дель-Соль (Малага) . Цены подскочили на 5% из-за притока иностранных инвесторов из Северной Европы. Квартиры подорожали на 6 000-8 000 евро.

. Цены подскочили на 5% из-за притока иностранных инвесторов из Северной Европы. Квартиры подорожали на 6 000-8 000 евро. Валенсия . Стабильный рост на 3%.

. Стабильный рост на 3%. Аликанте и Торревьеха . Цены выросли всего на 2%, что делает эти регионы привлекательными для экономных покупателей.

. Цены выросли всего на 2%, что делает эти регионы привлекательными для экономных покупателей. Сарагоса. Наименьший рост — 1,5%. Квартиры подорожали в среднем на 1 000-2 000 евро.

Рост цен объясняется несколькими факторами: высоким спросом от иностранцев, стабильной экономикой Испании и ограниченным предложением в популярных городах. В то же время в бюджетных регионах, например Торревьеха, предложение остается достаточным, что сдерживает резкое подорожание.

Что влияет на стоимость квартир в Испании

Расположение . Квартиры у моря или в центре города стоят значительно дороже. Например, в Барселоне разница между центром и окрестностями может достигать 100 000 евро.

. Квартиры у моря или в центре города стоят значительно дороже. Например, в Барселоне разница между центром и окрестностями может достигать 100 000 евро. Тип жилья . Новостройки дороже на 20-30% по сравнению с вторичным рынком. В Малаге квартира в новом ЖК стоит 180 000 евро, тогда как на вторичке — 130 000 евро.

. Новостройки дороже на 20-30% по сравнению с вторичным рынком. В Малаге квартира в новом ЖК стоит 180 000 евро, тогда как на вторичке — 130 000 евро. Инфраструктура . Наличие метро, школ, больниц и торговых центров повышает цену. В Валенсии квартиры возле метро стоят на 10 000 евро дороже.

. Наличие метро, школ, больниц и торговых центров повышает цену. В Валенсии квартиры возле метро стоят на 10 000 евро дороже. Туристический спрос. В курортных зонах, таких как Коста-Бланка, цены растут из-за арендного потенциала.

Ранее мы рассказывали о стоимости квартир в Барселоне. Этот город, благодаря своему высокому качеству жизни, прекрасному климату и богатому культурному наследию, является одним из самых желанных европейских городов для приобретения жилья, привлекая покупателей из разных стран. Недвижимость Барселоны отличается динамикой и разнообразием, предлагая варианты для разных предпочтений и финансовых возможностей.

Отметим также, для украинских туристов, выбравших Испанию для отдыха в этом году, необходимо ознакомиться с местными правилами. Их несоблюдение может привести к значительным штрафам, что существенно повлияет на запланированный бюджет путешествия.