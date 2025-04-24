Сколько стоят квартиры в Италии в апреле 2025 года: Милан, Рим, Калабрия и другие города

Город Манарола в Италии. Фото: Unsplash

В апреле 2025 года итальянский рынок недвижимости демонстрирует устойчивый рост цен, обусловленный высоким спросом, ограниченным предложением и влиянием краткосрочной аренды. Цены на квартиры варьируются в зависимости от региона и типа жилья, что создает значительные различия между самыми дорогими и самыми дешевыми городами страны.

По данным портала Immobiliare, самые дорогие квартиры традиционно сосредоточены в Милане, Венеции, Флоренции и Риме, тогда как южные регионы, такие как Калабрия или Базиликата, предлагают более доступные варианты.

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Милан

Милан остается самым дорогим городом Италии из-за статуса финансовой столицы, высокого спроса и ограниченного предложения. Самые высокие цены — в центре (Брера, Порта Нуова, Quadrilatero della Moda).

Однокомнатная квартира (30-45 кв. м): 238 000-339 000 евро.

Двухкомнатная квартира (45-90 кв. м): 425 000-520 000 евро.

Трехкомнатная квартира (100+ кв. м): от 590 000 евро.

Милан. Фото: Unsplash

Венеция

Венеция привлекает туристов и инвесторов, что поддерживает высокие цены, особенно в центральных районах (Сан-Марко, Каннареджо).

Однокомнатная квартира: от 115 000 евро.

Двухкомнатная квартира: 225 000-300 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 450 000 евро.

Венеция. Фото: Unsplash

Флоренция

Флоренция, культурная столица Тосканы, популярна среди иностранных покупателей, что влияет на цены в историческом центре.

Однокомнатная квартира: 100 000-150 000 евро.

Двухкомнатная квартира: 200 000-280 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 350 000 евро.

Флоренция. Фото: Unsplash

Рим

Столица Италии предлагает широкий диапазон цен: от премиальных апартаментов в Трастевере до доступных вариантов на окраинах.

Однокомнатная квартира: 97 000-119 000 евро.

Двухкомнатная квартира: 180 000-250 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 350 000 евро.

Рим. Фото: Unsplash

Неаполь

Неаполь предлагает более доступные цены, но спрос растет из-за оживления рынка вторичной недвижимости.

Однокомнатная квартира: от 55 000 евро.

Двухкомнатная квартира: 110 000-180 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 340 000 евро.

Неаполь. Фото: Unsplash

Калабрия

Калабрия — один из самых дешевых регионов Италии, популярный среди тех, кто ищет бюджетное жилье или недвижимость для ремонта.

Однокомнатная квартира: 25 000-35 000 евро.

Двухкомнатная квартира: 60 000-80 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 120 000 евро.

Калабрия. Фото: Unsplash

Другие дешевые регионы (Молизе, Базиликата, Абруццо)

Эти регионы предлагают самые низкие цены, особенно в сельской местности или небольших городах, таких как Кальтанисетта или Бьелла.

Однокомнатная квартира: от 25 000 евро.

Двухкомнатная квартира: от 60 000 евро.

Трехкомнатная квартира: от 120 000-150 000 евро.

Молизе. Фото: Unsplash

Эксперты прогнозируют, что цены на жилье в Италии продолжат расти в ближайшем будущем, особенно в городах с высоким спросом и ограниченным предложением. В частности, в Милане прогнозируется дальнейший рост цен на продажу и аренду жилья.

Как сообщалось, элитное жилье в крупных городах остается символом статуса и выгодной инвестицией, демонстрируя чрезвычайно высокие цены. Стоимость квадратного метра в престижных районах часто превышает средние годовые доходы во многих странах. Рейтинг городов показывает, что для приобретения недвижимости в таких локациях как Монако или Лос-Анджелес нужны миллионные состояния.

Также мы рассказывали об Испании, которая привлекает инвесторов в недвижимость своим солнцем, морем и экономическими перспективами. В апреле 2025 года рынок однокомнатных квартир показывает устойчивый рост, хотя стоимость варьируется в зависимости от региона, местоположения и особенностей жилья.