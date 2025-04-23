Десять міст із найдорожчою нерухомістю у світі 2025

Монако. Фото: Unsplash

Житло в мегаполісах давно стало не лише питанням комфорту, а й статусу, інвестицій та престижу. У 2025 році ринок елітної нерухомості продовжує вражати захмарними цінами, де один квадратний метр коштує більше, ніж середня річна зарплата в багатьох країнах. Аналітики склали рейтинг міст, де придбання квартири в престижних районах вимагає мільйонних статків. Від Монако до Лос-Анджелеса — ось де найдорожче житло у світі.

Як пише Daily Express, ринок елітної нерухомості залишається стійким, попри глобальні виклики. Аналітики міжнародної консалтингової компанії Henley & Partners прогнозують, що Монако та Нью-Йорк ще довго утримуватимуть лідерство, тоді як міста, як-от Дубай чи Сінгапур, можуть незабаром увійти до десятки через зростання попиту. Для більшості людей ці міста залишаться мрією, але для найбагатших — це арена для інвестицій і розкоші.

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Монако впевнено утримує першу позицію в рейтингу найдорожчих ринків нерухомості. Середня ціна квадратного метра тут сягає 38 800 доларів. Князівство, відоме казино Монте-Карло, яхтами та Формулою-1, приваблює найзаможніших людей світу.

Понад 40% населення Монако — це мільйонери, що робить попит на елітне житло стабільно високим. Компактна територія та обмежена кількість землі лише підігрівають ціни.

Монако. Фото: Unsplash

Нью-Йорк: американська мрія за мільйони

На другому місці — Нью-Йорк, фінансовий і культурний центр США. Середня ціна квадратного метра тут становить 27 500 доларів. Райони Мангеттену, такі як Верхній Іст-Сайд чи Трайбека, залишаються магнітом для інвесторів і знаменитостей.

Висотки з видом на Центральний парк або Гудзон — це не лише житло, а й символ статусу. Попит на нерухомість у Нью-Йорку стабільний, попри економічні коливання.

Нью-Йорк. Фото: Unsplash

Гонконг: компактність і захмарні ціни

Гонконг посідає третю сходинку з вартістю 26 300 доларів за квадратний метр (приблизно 1 млн грн). Висока щільність населення, обмежена територія та статус азійського фінансового хабу роблять нерухомість у цьому місті однією з найдорожчих.

Район Пік Вікторія — найбажаніший для елітних покупців, які готові платити за панорамні краєвиди та престиж.

Гонконг. Фото: Unsplash

Лондон: вічна класика

Лондон, фінансова столиця Європи, займає четверте місце. Ціни на елітне житло в районах Кенсінгтон, Челсі чи Мейфер коливаються на рівні 25 000-30 000 доларів за квадратний метр.

Історична спадщина, стабільна економіка та привабливість для міжнародних інвесторів забезпечують Лондону місце в топі. Навіть після Brexit попит на нерухомість у місті не слабшає.

Лондон. Фото: Unsplash

Сен-Жан-Кап-Ферра: перлина Рив’єри

Замикає п'ятірку Сен-Жан-Кап-Ферра, курортне містечко на Французькій Рив’єрі. Цей райський куточок, де квадратний метр коштує близько 24 000 доларів, приваблює багатіїв розкішними віллами та середземноморським шармом.

Обмежена пропозиція та ексклюзивність локації роблять нерухомість тут недосяжною для більшості.

Сен-Жан-Кап-Ферра. Фото: Unsplash

Решта рейтингу: від Парижа до Лос-Анджелеса

Друга половина списку також вражає.

Париж, Франція. Місто моди та культури, де елітні квартири в 16-му окрузі чи поблизу Єлисейських полів коштують 22 000-25 000 доларів за квадратний метр.

Париж. Фото: Unsplash

Сідней, Австралія. Пляжні райони, як-от Бондай, приваблюють ціною близько 20 000 доларів за квадратний метр.

Сідней. Фото: Unsplash

Палм-Біч, США. Флоридський рай для заможних із цінами на рівні 19 500 доларів за квадратний метр.

Палм-Біч. Фото: Unsplash

Маямі-Біч, США. Популярність серед інвесторів підіймає ціни до 19 000 доларів за квадратний метр.

Маямі-Біч. Фото: Freepik

Лос-Анджелес, США. Голлівудські пагорби та Беверлі-Хіллз завершують список із вартістю 18 500 доларів за квадратний метр.

Лос-Анджелес. Фото: Unsplash

Чому ціни такі високі

Вартість нерухомості в цих містах залежить від кількох факторів:

обмежена пропозиція. У Монако чи Гонконгу брак вільної землі робить кожен квадратний метр на вагу золота;

попит інвесторів. Міжнародні покупці розглядають елітне житло як надійну інвестицію;

престиж і статус. Житло в Лондоні чи Нью-Йорку — це не лише квадратні метри, а й приналежність до еліти;

інфраструктура. Розвинена економіка, культурне життя та безпека підвищують привабливість цих міст.

Раніше повідомлялось, що Туреччина вже тривалий час є привабливим напрямком для іноземних інвестицій та тих, хто бажає придбати житло на морському узбережжі. У 2025 році інтерес до турецької нерухомості залишається значним, особливо серед громадян України, які розглядають місцеві квартири як вдале вкладення коштів та варіант для відпочинку.

Також зазначимо, у квітні ринок однокімнатних квартир в Іспанії показує впевнене зростання. Проте вартість такого житла значно варіюється залежно від конкретного регіону, місця розташування об'єкта та його характеристик.