Десять городов с самой дорогой недвижимостью в мире 2025

Монако. Фото: Unsplash

Жилье в мегаполисах давно стало не только вопросом комфорта, но и статуса, инвестиций и престижа. В 2025 году рынок элитной недвижимости продолжает поражать заоблачными ценами, где один квадратный метр стоит больше, чем средняя годовая зарплата во многих странах. Аналитики составили рейтинг городов, где приобретение квартиры в престижных районах требует миллионного состояния. От Монако до Лос-Анджелеса — вот где самое дорогое жилье в мире.

Как пишет Daily Express, рынок элитной недвижимости остается устойчивым, несмотря на глобальные вызовы. Аналитики международной консалтинговой компании Henley & Partners прогнозируют, что Монако и Нью-Йорк еще долго будут удерживать лидерство, тогда как города, такие как Дубай или Сингапур, могут вскоре войти в десятку из-за роста спроса. Для большинства людей эти города останутся мечтой, но для самых богатых — это арена для инвестиций и роскоши.

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Монако уверенно удерживает первую позицию в рейтинге самых дорогих рынков недвижимости. Средняя цена квадратного метра здесь достигает 38 800 долларов. Княжество, известное казино Монте-Карло, яхтами и Формулой-1, привлекает самых богатых людей мира.

Более 40% населения Монако — это миллионеры, что делает спрос на элитное жилье стабильно высоким. Компактная территория и ограниченное количество земли только подогревают цены.

Монако. Фото: Unsplash

Нью-Йорк: американская мечта за миллионы

На втором месте — Нью-Йорк, финансовый и культурный центр США. Средняя цена квадратного метра здесь составляет 27 500 долларов. Районы Манхэттена, такие как Верхний Ист-Сайд или Трайбека, остаются магнитом для инвесторов и знаменитостей.

Высотки с видом на Центральный парк или Гудзон — это не только жилье, но и символ статуса. Спрос на недвижимость в Нью-Йорке стабилен, несмотря на экономические колебания.

Нью-Йорк. Фото: Unsplash

Гонконг: компактность и заоблачные цены

Гонконг занимает третью строчку со стоимостью 26 300 долларов за квадратный метр (примерно 1 млн грн). Высокая плотность населения, ограниченная территория и статус азиатского финансового хаба делают недвижимость в этом городе одной из самых дорогих.

Район Пик Виктория — самый желанный для элитных покупателей, которые готовы платить за панорамные виды и престиж.

Гонконг. Фото: Unsplash

Лондон: вечная классика

Лондон, финансовая столица Европы, занимает четвертое место. Цены на элитное жилье в районах Кенсингтон, Челси или Мейфер колеблются на уровне 25 000-30 000 долларов за квадратный метр.

Историческое наследие, стабильная экономика и привлекательность для международных инвесторов обеспечивают Лондону место в топе. Даже после Brexit спрос на недвижимость в городе не ослабевает.

Лондон. Фото: Unsplash

Сен-Жан-Кап-Ферра: жемчужина Ривьеры

Замыкает пятерку Сен-Жан-Кап-Ферра, курортный городок на Французской Ривьере. Этот райский уголок, где квадратный метр стоит около 24 000 долларов, привлекает богачей роскошными виллами и средиземноморским шармом.

Ограниченное предложение и эксклюзивность локации делают недвижимость здесь недосягаемой для большинства.

Сен-Жан-Кап-Ферра. Фото: Unsplash

Остальные позиции: от Парижа до Лос-Анджелеса

Вторая половина рейтинга также впечатляет.

Париж, Франция. Город моды и культуры, где элитные квартиры в 16-м округе или вблизи Елисейских полей стоят 22 000-25 000 долларов за квадратный метр.

Париж. Фото: Unsplash

Сидней, Австралия. Пляжные районы, такие как Бондай, привлекают ценой около 20 000 долларов за квадратный метр.

Сидней. Фото: Unsplash

Палм-Бич, США. Флоридский рай для состоятельных с ценами на уровне 19 500 долларов за квадратный метр.

Палм-Бич. Фото: Unsplash

Майами-Бич, США. Популярность среди инвесторов поднимает цены до 19 000 долларов за квадратный метр.

Майами-Бич. Фото: Freepik

Лос-Анджелес, США. Голливудские холмы и Беверли-Хиллз завершают список со стоимостью 18 500 долларов за квадратный метр.

Лос-Анджелес. Фото: Unsplash

Почему цены такие высокие

Стоимость недвижимости в этих городах зависит от нескольких факторов:

ограниченное предложение. В Монако или Гонконге нехватка свободной земли делает каждый квадратный метр на вес золота;

спрос инвесторов. Международные покупатели рассматривают элитное жилье как надежную инвестицию;

престиж и статус. Жилье в Лондоне или Нью-Йорке — это не только квадратные метры, но и принадлежность к элите;

инфраструктура. Развитая экономика, культурная жизнь и безопасность повышают привлекательность этих городов.

Ранее сообщалось, что Турция уже длительное время является привлекательным направлением для иностранных инвестиций и тех, кто желает приобрести жилье на морском побережье. В 2025 году интерес к турецкой недвижимости остается значительным, особенно среди граждан Украины, которые рассматривают местные квартиры как удачное вложение средств и вариант для отдыха.

Также отметим, в апреле рынок однокомнатных квартир в Испании показывает уверенный рост. Однако стоимость такого жилья значительно варьируется в зависимости от конкретного региона, местоположения объекта и его характеристик.