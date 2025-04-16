Купити однокімнатну квартиру в Туреччині: ціни квітня 2025

Стамбул. Фото: Unsplash

Туреччина давно приваблює іноземних інвесторів і тих, хто мріє про власне житло біля моря. У 2025 році попит на нерухомість у цій країні залишається високим, зокрема серед українців, які бачать у турецьких квартирах не лише можливість для відпочинку, а й вигідну інвестицію.

Згідно з даними порталу Property Turkey, середня вартість квадратного метра в популярних містах коливається від 330 до 1 140 євро. Вартість однокімнатної квартири в Туреччині варіюється в широкому діапазоні та залежить від багатьох факторів:

Реклама

Читайте також:

популярності регіону;

близькості до моря;

рівня розвитку інфраструктури;

якості будівництва;

площі житла.

Найдорожчі локації

Лідерами за цінами традиційно залишаються популярні курортні міста на узбережжі Середземного моря, такі як Анталія (райони Коньяалти, Лара, Калеїчі) та Аланія (райони Оба, Тосмур, Махмутлар). У квітні 2025 року ціни на нові однокімнатні квартири в цих районах можуть стартувати від 80 000 і сягати 150 000 євро та вище, особливо якщо йдеться про житло в сучасних житлових комплексах з басейнами, охороною та іншими зручностями.

Вторинний ринок у престижних районах також зберігає високі ціни.

Анталія. Фото: Unsplash



Середній ціновий діапазон

Більш доступні варіанти можна знайти в таких регіонах як Мерсін (райони Ердемлі, Тедже, Мезітлі), Бодрум, Мармарис та Фетхіє. Тут ціни на однокімнатні квартири коливаються від 50 000 до 100 000 євро.

Варто зазначити, що віддаленість від першої лінії моря та менш розвинена інфраструктура можуть суттєво знизити вартість.

Бодрум. Фото: Unsplash



Найбюджетніші пропозиції

Найнижчі ціни на однокімнатні квартири у квітні 2025 року можна знайти в регіонах, що активно розвиваються або розташовані далі від популярних туристичних центрів, наприклад, Дідім, Кушадаси та деякі райони Аланії (наприклад, Авсаллар, Конакли). Тут можна знайти варіанти від 35 000 до 70 000 євро.

Однак слід уважно оцінювати якість будівництва та наявність необхідної інфраструктури.

Кушадаси. Фото: Unsplash

Динаміка цін за останні пів року: зростання триває

За даними Інституту статистики Туреччини (TUIK), за останні пів року ціни на нерухомість у Туреччині зросли на 15-20%. Основні причини:

інфляція . Високий рівень інфляції в Туреччині продовжує тиснути на ціни, включаючи вартість будівельних матеріалів та робочої сили;

. Високий рівень інфляції в Туреччині продовжує тиснути на ціни, включаючи вартість будівельних матеріалів та робочої сили; зростаючий попит . Інтерес іноземних покупців до турецької нерухомості залишається високим, що підтримує ціни на конкурентному рівні;

. Інтерес іноземних покупців до турецької нерухомості залишається високим, що підтримує ціни на конкурентному рівні; програми громадянства за інвестиції . Хоча умови програми кілька разів змінювалися, вона все ще стимулює попит на нерухомість вищого цінового сегмента;

. Хоча умови програми кілька разів змінювалися, вона все ще стимулює попит на нерухомість вищого цінового сегмента; сезонний фактор. Напередодні літнього сезону традиційно спостерігається підвищення активності на ринку нерухомості в курортних регіонах, що може призвести до невеликого зростання цін.

Враховуючи поточну економічну ситуацію в Туреччині та стабільний попит з боку іноземних інвесторів, експерти порталу Emlakjet прогнозують помірне зростання цін на нерухомість у найближчій перспективі. Очікується, що у популярних прибережних регіонах, таких як Анталія та Аланія, ціни на однокімнатні квартири можуть зрости на 5-10% до кінця 2025 року. У менш затребуваних локаціях зростання буде меншим або залишиться на поточному рівні.

Як повідомлялось, у 2024 році Туреччина стала одним із лідерів за кількістю проданої нерухомості іноземцям, а українці посіли третє місце серед покупців. Привабливі умови придбання житла, можливість отримати посвідку на проживання та стабільна економічна ситуація в країні роблять її популярною серед громадян України.

Крім того, Туреччина пропонує іноземцям можливість отримати подвійне громадянство, інвестувавши в нерухомість щонайменше 400 тисяч доларів. Ця програма поширюється не лише на інвестора, але й на його/її партнера та дітей, включно з дітьми від попередніх шлюбів. Для успішного отримання громадянства необхідно відповідати встановленим інвестиційним критеріям та надати визначений пакет документів.

