Українці масово купують нерухомість у Туреччині – причини та динаміка в 2025

Нерухомість у Туреччині. Фото: Freepik

Протягом 2024 року українці активно купували нерухомість у Туреччині, ставши третіми за кількістю придбаних об’єктів серед іноземних покупців. Ця країна залишається одним із найбільш привабливих ринків нерухомості для українців завдяки доступним умовам, можливості отримання посвідки на проживання та стабільності.

Згідно з даними Інституту статистики Туреччини (TUIK), вони придбали 1 631 об’єкт, що свідчить про стійкий інтерес до цього ринку.

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Очікується, що у 2025 році попит серед українців залишатиметься високим, особливо у зв’язку зі зростанням цін на нерухомість у Європі та зручним географічним розташуванням Туреччини.

Динаміка покупок: українці у трійці лідерів

У 2024 році громадяни України поступилися лише росіянам та іранцям. Перше місце посідають росіяни, які придбали 4 867 об’єктів, а друге – іранці з 2 166 об’єктами.

Цікаво, що, попри першість, активність росіян знижується. Для порівняння, у 2022 році вони стали власниками рекордних 16 300 об’єктів нерухомості, тоді як у 2023 році – 10 500. Ця тенденція зберіглася і в 2024-му, коли кількість покупок скоротилася майже вдвічі.

Українці ж, попри військові виклики, демонструють стабільний попит. У грудні 2024 року вони придбали 181 об’єкт, поступившись лише росіянам (438) та іранцям (239).

Українці в лідерах за кількістю придбаної іноземцями нерухомості в Туреччині. Скриншот: TUIK

Що впливає на популярність Туреччини серед українців

Основною причиною зростання популярності нерухомості в Туреччині серед українців є вигідні інвестиційні умови та стабільний ринок. Туреччина пропонує можливість отримання посвідки на проживання за купівлю житла, що також приваблює громадян України.

Зокрема, з кінця 2023 року мінімальна вартість об’єкта, необхідна для отримання посвідки, зросла до 200 тис. дол. До цього сума становила 50 тис. дол. для малих міст і 75 тис. дол. для мегаполісів. Це підвищення могло вплинути на зменшення кількості покупок з боку росіян, однак українці продовжують інвестувати в турецьку нерухомість, адаптуючись до нових умов.

Російський ринок: зменшення активності

Росіяни залишаються лідерами серед іноземних інвесторів у Туреччині вже третій рік поспіль. Проте їхня активність помітно зменшується порівняно з попередніми роками. Якщо у 2021 році вони придбали 5 400 об’єктів, то у 2022-му цей показник зріс до 16 300 на тлі мобілізації та інших викликів.

Натомість у 2024 році кількість угод знизилася до 4 867, що може бути пов’язано із економічними труднощами та новими умовами ринку.

Раніше повідомлялось, що українським водіям, які будуть курсувати з України до Туреччини, пропонують зарплату на рівні 53-90 тис. грн. Поїздки з України до Туреччини можуть пролягати також через Грузію або Європу.

Нагадаємо, що у Туреччині дозволено мати подвійне громадянство. Щоб отримати це право, потрібно вкласти кошти у нерухомість на суму не менше 400 тис. дол. Турецьке громадянство надається не лише самому інвестору, але й його партнеру та дітям, включно з тими, які народилися в попередніх шлюбах.