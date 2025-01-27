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Почему украинцы массово инвестируют в турецкую недвижимость

27 января 2025 21:20
Катерина Балаєва - редактор
Украинцы массово покупают недвижимость в Турции – причины и динамика в 2025
Недвижимость в Турции. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

В течение 2024 года украинцы активно покупали недвижимость в Турции, став третьими по количеству приобретенных объектов среди иностранных покупателей. Эта страна остается одним из наиболее привлекательных рынков недвижимости для украинцев благодаря доступным условиям, возможности получения вида на жительство и стабильности.

Согласно данным Института статистики Турции (TUIK), они приобрели 1 631 объект, что свидетельствует об устойчивом интересе к этому рынку.

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Ожидается, что в 2025 году спрос среди украинцев будет оставаться высоким, особенно в связи с ростом цен на недвижимость в Европе и удобным географическим расположением Турции.

Динамика покупок: украинцы в тройке лидеров

В 2024 году граждане Украины уступили лишь россиянам и иранцам. Первое место занимают россияне, которые приобрели 4 867 объектов, а второе – иранцы с 2 166 объектами.

Интересно, что, несмотря на первенство, активность россиян снижается. Для сравнения, в 2022 году они стали владельцами рекордных 16 300 объектов недвижимости, тогда как в 2023 году – 10 500. Эта тенденция сохранилась и в 2024-м, когда количество покупок сократилось почти вдвое.

Украинцы же, несмотря на военные вызовы, демонстрируют стабильный спрос. В декабре 2024 года они приобрели 181 объект, уступив лишь россиянам (438) и иранцам (239).

 

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Украинцы в лидерах по количеству приобретенной иностранцами недвижимости в Турции. Скриншот: TUIK

Что влияет на популярность Турции среди украинцев

Основной причиной роста популярности недвижимости в Турции среди украинцев являются выгодные инвестиционные условия и стабильный рынок. Турция предлагает возможность получения вида на жительство за покупку жилья, что также привлекает граждан Украины.

В частности, с конца 2023 года минимальная стоимость объекта, необходимая для получения вида, выросла до 200 тыс. долл. До этого сумма составляла 50 тыс. долл. для малых городов и 75 тыс. долл. для мегаполисов. Это повышение могло повлиять на уменьшение количества покупок со стороны россиян, однако украинцы продолжают инвестировать в турецкую недвижимость, адаптируясь к новым условиям.

Российский рынок: уменьшение активности

Россияне остаются лидерами среди иностранных инвесторов в Турции уже третий год подряд. Однако их активность заметно уменьшается по сравнению с предыдущими годами. Если в 2021 году они приобрели 5 400 объектов, то в 2022-м этот показатель вырос до 16 300 на фоне мобилизации и других вызовов.

А вот в 2024 году количество сделок снизилось до 4 867, что может быть связано с экономическими трудностями и новыми условиями рынка.

Ранее сообщалось, что украинским водителям, которые будут курсировать из Украины в Турцию, предлагают зарплату на уровне 53-90 тысяч. грн. Поездки из Украины в Турцию могут проходить также через Грузию или Европу.

Напомним, что в Турции разрешено иметь двойное гражданство. Чтобы получить это право, нужно вложить средства в недвижимость на сумму не менее 400 тыс. долл. Турецкое гражданство предоставляется не только самому инвестору, но и его партнеру и детям, включая тех, которые родились в предыдущих браках.

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