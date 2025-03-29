Ціни на квартири в Туреччині у 2025 році — аналіз та прогнози

Стамбул. Фото: Unsplash

Туреччина — це не просто країна з багатовіковою історією та мальовничими краєвидами. Це місце, де схід зустрічається з заходом, де традиції переплітаються із сучасністю, а мрії про комфортне життя стають реальністю. Ринок нерухомості в цій країні — калейдоскоп можливостей, де кожен зможе знайти житло на свій смак та гаманець. Ціни на турецькі квартири варіюються залежно від регіону, міста, близькості до моря та стану житла.

Згідно з даними порталу TurkeyPropertyGroup, ринок вторинної нерухомості Туреччини в березні 2025 року характеризується значними регіональними відмінностями та впливом макроекономічних факторів.

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Стамбул

Як найбільше місто Туреччини та її економічний центр, Стамбул традиційно має високі ціни на нерухомість. Середня вартість квадратного метра тут становить близько 1 200 дол., а ціни на квартири такі:

1-кімнатна квартира площею 50 кв. м — приблизно 60 000 дол.;

2-кімнатна квартира розміром 80 кв. м — близько 96 000 дол.;

3-кімнатна квартира на 110 кв. м — приблизно 132 000 дол.

Стамбул. Фото: Unsplash

Анкара

Столиця Туреччини Анкара пропонує більш доступні ціни на житло. Середня вартість квадратного метра тут становить близько 640 дол. Середні ціни на квартири:

1-кімнатна квартира — 32 000 дол.;

2-кімнатна квартира — 51 200 дол.;

3-кімнатна квартира — 70 400 дол.

Анкара. Фото: Unsplash



Ізмір

Як третє за величиною місто Туреччини, Ізмір має середню вартість квадратного метра на рівні 389 дол. Відповідно, середні ціни на квартири:

1-кімнатна квартира — 19 400 дол.;

2-кімнатна квартира — 31 000 дол.;

3-кімнатна квартира — 43 000 дол.

Ізмір. Фото: Unsplash

Курортні регіони

У курортних містах, таких як Анталія та Аланія, ціни на нерухомість залежать від близькості до моря та рівня комфорту. Середня вартість квадратного метра в Анталії становить близько 1 000 дол.

Анталія. Фото: Unsplash



Середні ціни на квартири на курортах на рівні:

1-кімнатна квартира — 50 000 дол.;

2-кімнатна квартира — 80 000 дол.;

3-кімнатна квартира — 110 000 дол.

Аланія. Фото: Unsplash

Динаміка цін

За останній рік ринок нерухомості в Туреччині пережив значні зміни, повідомляє портал Binaryx. Ціни на квартири зросли в середньому на 15-20%, що пов'язано з кількома факторами:

зростання попиту з боку іноземних інвесторів;

інфляція та зростання цін на будівельні матеріали;

збільшення вартості землі в популярних туристичних регіонах.

Експерти прогнозують, що ціни на квартири в Туреччині продовжать зростати найближчими роками.

Як повідомлялось, минулого року українці активно купували нерухомість у Туреччині, ставши третіми за кількістю придбаних об'єктів серед іноземних покупців. Ця країна залишається одним із найбільш привабливих ринків нерухомості для українців завдяки доступним умовам, можливості отримання посвідки на проживання та стабільності.

Зазначимо також, Туреччина надає можливість отримати подвійне громадянство, якщо інвестувати щонайменше 400 тисяч доларів у нерухомість. Ця можливість поширюється не лише на інвестора, а й на його партнера та дітей, включаючи тих, хто народився у попередніх шлюбах. Для отримання громадянства необхідно виконати певні умови, пов'язані з інвестиціями та документами.