Цены на квартиры в Турции в 2025 году — анализ и прогнозы

Стамбул. Фото: Unsplash

Турция — это не просто страна с многовековой историей и живописными пейзажами. Это место, где восток встречается с западом, где традиции переплетаются с современностью, а мечты о комфортной жизни становятся реальностью. Рынок недвижимости в этой стране — калейдоскоп возможностей, где каждый сможет найти жилье на свой вкус и кошелек. Цены на турецкие квартиры варьируются в зависимости от региона, города, близости к морю и состояния жилья.

Согласно данным портала TurkeyPropertyGroup, рынок вторичной недвижимости Турции в марте 2025 года характеризуется значительными региональными различиями и влиянием макроэкономических факторов.

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Стамбул

Как в крупнейшем городе Турции и ее экономическом центре, в Стамбуле традиционно высокие цены на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет около 1 200 долл., а цены на квартиры выглядят следующим образом:

1-комнатная квартира площадью 50 кв. м — примерно 60 000 долл;

2-комнатная квартира размером 80 кв. м — около 96 000 долл;

3-комнатная квартира на 110 кв. м — примерно 132 000 долл.

Стамбул. Фото: Unsplash

Анкара

Столица Турции, Анкара, предлагает более доступные цены на жилье. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет около 640 долл. Средние цены на квартиры:

1-комнатная квартира — 32 000 долл.;

2-комнатная квартира — 51 200 долл.;

3-комнатная квартира — 70 400 долл.

Анкара. Фото: Unsplash



Измир

Как третий по величине город Турции, Измир имеет среднюю стоимость квадратного метра на уровне 389 долл. Соответственно, средние цены на квартиры:

1-комнатная квартира — 19 400 долл;

2-комнатная квартира — 31 000 долл;

3-комнатная квартира — 43 000 долл.

Измир. Фото: Unsplash

Курортные регионы

В курортных городах, таких как Анталия и Алания, цены на недвижимость зависят от близости к морю и уровня комфорта. Средняя стоимость квадратного метра в Анталии составляет около 1 000 долл.

Анталия. Фото: Unsplash



Средние цены на квартиры в курортных городах находятся на уровне:

1-комнатная квартира — 50 000 долл;

2-комнатная квартира — 80 000 долл;

3-комнатная квартира — 110 000 долл.

Алания. Фото: Unsplash

Динамика цен

За последний год рынок недвижимости в Турции пережил значительные изменения, сообщает портал Binaryx. Цены на квартиры выросли в среднем на 15-20%, что связано с несколькими факторами:

рост спроса со стороны иностранных инвесторов;

инфляция и рост цен на строительные материалы;

увеличение стоимости земли в популярных туристических регионах.

Эксперты прогнозируют, что цены на квартиры в Турции продолжат расти в ближайшие годы.

Как сообщалось, в прошлом году украинцы активно покупали недвижимость в Турции, став третьими по количеству приобретенных объектов среди иностранных покупателей. Эта страна остается одним из наиболее привлекательных рынков недвижимости для украинцев благодаря доступным условиям, возможности получения вида на жительство и стабильности.

Отметим также, Турция предоставляет возможность получить двойное гражданство, если инвестировать не менее 400 тысяч долларов в недвижимость. Эта возможность распространяется не только на инвестора, но и на его партнера и детей, включая тех, кто родился в предыдущих браках. Для получения гражданства необходимо выполнить определенные условия, связанные с инвестициями и документами.