Цены на квартиры в Турции в 2025 году — анализ и прогнозы

За сколько можно купить квартиру в Турции — цифры удивят
Турция — это не просто страна с многовековой историей и живописными пейзажами. Это место, где восток встречается с западом, где традиции переплетаются с современностью, а мечты о комфортной жизни становятся реальностью. Рынок недвижимости в этой стране — калейдоскоп возможностей, где каждый сможет найти жилье на свой вкус и кошелек. Цены на турецкие квартиры варьируются в зависимости от региона, города, близости к морю и состояния жилья.
Согласно данным портала TurkeyPropertyGroup, рынок вторичной недвижимости Турции в марте 2025 года характеризуется значительными региональными различиями и влиянием макроэкономических факторов.
Стамбул
Как в крупнейшем городе Турции и ее экономическом центре, в Стамбуле традиционно высокие цены на недвижимость. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет около 1 200 долл., а цены на квартиры выглядят следующим образом:
- 1-комнатная квартира площадью 50 кв. м — примерно 60 000 долл;
- 2-комнатная квартира размером 80 кв. м — около 96 000 долл;
- 3-комнатная квартира на 110 кв. м — примерно 132 000 долл.
Анкара
Столица Турции, Анкара, предлагает более доступные цены на жилье. Средняя стоимость квадратного метра здесь составляет около 640 долл. Средние цены на квартиры:
- 1-комнатная квартира — 32 000 долл.;
- 2-комнатная квартира — 51 200 долл.;
- 3-комнатная квартира — 70 400 долл.
Измир
Как третий по величине город Турции, Измир имеет среднюю стоимость квадратного метра на уровне 389 долл. Соответственно, средние цены на квартиры:
- 1-комнатная квартира — 19 400 долл;
- 2-комнатная квартира — 31 000 долл;
- 3-комнатная квартира — 43 000 долл.
Курортные регионы
В курортных городах, таких как Анталия и Алания, цены на недвижимость зависят от близости к морю и уровня комфорта. Средняя стоимость квадратного метра в Анталии составляет около 1 000 долл.
Средние цены на квартиры в курортных городах находятся на уровне:
- 1-комнатная квартира — 50 000 долл;
- 2-комнатная квартира — 80 000 долл;
- 3-комнатная квартира — 110 000 долл.
Динамика цен
За последний год рынок недвижимости в Турции пережил значительные изменения, сообщает портал Binaryx. Цены на квартиры выросли в среднем на 15-20%, что связано с несколькими факторами:
- рост спроса со стороны иностранных инвесторов;
- инфляция и рост цен на строительные материалы;
- увеличение стоимости земли в популярных туристических регионах.
Эксперты прогнозируют, что цены на квартиры в Турции продолжат расти в ближайшие годы.
Как сообщалось, в прошлом году украинцы активно покупали недвижимость в Турции, став третьими по количеству приобретенных объектов среди иностранных покупателей. Эта страна остается одним из наиболее привлекательных рынков недвижимости для украинцев благодаря доступным условиям, возможности получения вида на жительство и стабильности.
Отметим также, Турция предоставляет возможность получить двойное гражданство, если инвестировать не менее 400 тысяч долларов в недвижимость. Эта возможность распространяется не только на инвестора, но и на его партнера и детей, включая тех, кто родился в предыдущих браках. Для получения гражданства необходимо выполнить определенные условия, связанные с инвестициями и документами.
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