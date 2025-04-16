Купить однокомнатную квартиру в Турции: цены апреля 2025 года

Стамбул. Фото: Unsplash

Турция давно привлекает иностранных инвесторов и тех, кто мечтает о собственном жилье у моря. В 2025 году спрос на недвижимость в этой стране остается высоким, в том числе среди украинцев, которые видят в турецких квартирах не только возможность для отдыха, но и выгодную инвестицию.

Согласно данным портала Property Turkey, средняя стоимость квадратного метра в популярных городах колеблется от 330 до 1 140 евро. Стоимость однокомнатной квартиры в Турции варьируется в широком диапазоне и зависит от многих факторов:

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популярности региона;

близости к морю;

уровня развития инфраструктуры;

качества строительства;

площади жилья.

Самые дорогие локации

Лидерами по ценам традиционно остаются популярные курортные города на побережье Средиземного моря, такие как Анталия (районы Коньяалты, Лара, Калеичи) и Алания (районы Оба, Тосмур, Махмутлар). В апреле 2025 года цены на новые однокомнатные квартиры в этих районах могут стартовать от 80 000 и достигать 150 000 евро и выше, особенно если речь идет о жилье в современных жилых комплексах с бассейнами, охраной и другими удобствами.

Вторичный рынок в престижных районах также сохраняет высокие цены.

Анталия. Фото: Unsplash



Средний ценовой диапазон

Более доступные варианты можно найти в таких регионах как Мерсин (районы Эрдемли, Тедже, Мезитли), Бодрум, Мармарис и Фетхие. Здесь цены на однокомнатные квартиры колеблются от 50 000 до 100 000 евро.

Стоит отметить, что удаленность от первой линии моря и менее развитая инфраструктура могут существенно снизить стоимость.

Бодрум. Фото: Unsplash



Самые бюджетные предложения

Самые низкие цены на однокомнатные квартиры в апреле 2025 года можно найти в активно развивающихся регионах или расположенных дальше от популярных туристических центров, например, Дидим, Кушадасы и некоторые районы Алании (например, Авсаллар, Конаклы). Здесь можно найти варианты от 35 000 до 70 000 евро.

Однако следует внимательно оценивать качество строительства и наличие необходимой инфраструктуры.

Кушадасы. Фото: Unsplash

Динамика цен за последние полгода: рост продолжается

По данным Института статистики Турции (TUIK), за последние полгода цены на недвижимость в Турции выросли на 15-20%. Основные причины:

инфляция . Высокий уровень инфляции в Турции продолжает давить на цены, включая стоимость строительных материалов и рабочей силы;

. Высокий уровень инфляции в Турции продолжает давить на цены, включая стоимость строительных материалов и рабочей силы; растущий спрос . Интерес иностранных покупателей к турецкой недвижимости остается высоким, что поддерживает цены на конкурентном уровне;

. Интерес иностранных покупателей к турецкой недвижимости остается высоким, что поддерживает цены на конкурентном уровне; программы гражданства за инвестиции . Хотя условия программы несколько раз менялись, она все еще стимулирует спрос на недвижимость высшего ценового сегмента;

. Хотя условия программы несколько раз менялись, она все еще стимулирует спрос на недвижимость высшего ценового сегмента; сезонный фактор. В преддверии летнего сезона традиционно наблюдается повышение активности на рынке недвижимости в курортных регионах, что может привести к небольшому росту цен.

Учитывая текущую экономическую ситуацию в Турции и стабильный спрос со стороны иностранных инвесторов, эксперты портала Emlakjet прогнозируют умеренный рост цен на недвижимость в ближайшей перспективе. Ожидается, что в популярных прибрежных регионах, таких как Анталия и Алания, цены на однокомнатные квартиры могут вырасти на 5-10% до конца 2025 года. В менее востребованных локациях рост будет меньше или останется на текущем уровне.

Как сообщалось, в 2024 году Турция стала одним из лидеров по количеству проданной недвижимости иностранцам, а украинцы заняли третье место среди покупателей. Привлекательные условия приобретения жилья, возможность получить вид на жительство и стабильная экономическая ситуация в стране делают ее популярной среди граждан Украины.

Кроме того, Турция предлагает иностранцам возможность получить двойное гражданство, инвестировав в недвижимость не менее 400 тысяч долларов. Эта программа распространяется не только на инвестора, но и на его/ее партнера и детей, включая детей от предыдущих браков. Для успешного получения гражданства необходимо соответствовать установленным инвестиционным критериям и предоставить определенный пакет документов.