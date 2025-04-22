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Власники квартир висунули нові умови — що сталося з цінами

22 квітня 2025 04:20
Катерина Балаєва - редактор
В Україні обвалились ціни на оренду: скільки коштує зняти однокімнатну квартиру у квітні
Люди з коробками. Фото: Freepik
Катерина Балаєва - редактор

Ціни на оренду однокімнатних квартир в Україні суттєво знизилися у першій половині 2025 року. У багатьох регіонах країни зафіксоване падіння вартості до 12%, що свідчить про зміну ринкових трендів. Причини — як економічні, так і демографічні: виїзд мешканців за кордон, зниження платоспроможності населення та збільшення кількості вільного житла.

Згідно з актуальними даними платформи ЛУН, найвищу середню ціну на оренду однокімнатної квартири зафіксовано в Ужгороді — 18 200 грн/міс. Попри зниження на 3%, місто залишається найдорожчим для орендарів. У п’ятірку лідерів також увійшли:

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  • Київ — 17 000 грн (без змін за пів року);
  • Львів — 16 700 грн (–7%);
  • Луцьк — 15 000 грн (без змін);
  • Івано-Франківськ — 13 600 грн (–7%).

Ці регіони залишаються привабливими для внутрішньо переміщених осіб, айтівців та орендарів із високим доходом, що формує стабільний попит.

Де найдешевше: оренда за ціною комуналки

Найдешевшу оренду однокімнатного житла наразі пропонує Харків — лише 4 000 грн/міс. Ціна не змінилася за пів року, що пояснюється складною безпековою ситуацією та обмеженим попитом. Також дешевими залишаються:

  • Запоріжжя — 5 000 грн (–12%);
  • Миколаїв — 6 000 грн (без змін);
  • Кропивницький — 6 500 грн (без змін);
  • Одеса — 8 800 грн (–12%).

Особливо показове падіння в Одесі, де традиційно висока вартість оренди суттєво знизилась — на рівні з містами центральної України.

Тотальне падіння: де ціни впали найбільше

Найбільше просіли ціни у таких містах:

  • Дніпро: -12% (до 10 500 грн);
  • Одеса: -12% (до 8 800 грн);
  • Рівне: -12% (до 11 500 грн);
  • Полтава: -9% (до 10 000 грн);
  • Вінниця: -8% (до 11 000 грн).

Така динаміка сигналізує про суттєве зменшення попиту та посилення конкуренції серед орендодавців. На цьому тлі орендарі можуть вигравати, обираючи вигідніші варіанти або знижуючи ціну шляхом торгу.

Стабільні регіони: де ринок утримався

Частина міст не продемонструвала змін у цінах, зокрема:

  • Київ — 17 000 грн;
  • Луцьк — 15 000 грн;
  • Чернівці — 12 500 грн;
  • Хмельницький — 10 000 грн;
  • Черкаси — 10 000 грн;
  • Кропивницький — 6 500 грн;
  • Миколаїв — 6 000 грн;
  • Харків — 4 000 грн.

Ці міста відзначаються або сталим попитом, або певною інерційністю ринку, що обумовлює відсутність коливань.

 

Власники квартир висунули нові умови — що сталося з цінами - фото 1
Ціни на оренду 1-кімнатної квартири. Графіка: ЛУН

Що далі: прогнози для ринку оренди

У другій половині 2025 року експерти очікують помірну стабілізацію. Якщо безпекова ситуація покращиться, частина великих міст (Київ, Дніпро, Одеса) можуть продемонструвати відновлення попиту та поступове зростання цін. Проте загальний тренд залишатиметься в бік більш доступного житла для орендарів.

Як повідомлялось, зважаючи на воєнний стан та значну міграцію населення, в Україні обговорюється важлива реформа ринку оренди житла. Основна мета змін, ініційованих Верховною Радою та профільними міністерствами, полягає у легалізації орендних відносин. Планується стимулювати власників нерухомості сплачувати податки, щоб вивести ринок з тіньового сектору. 

Зазначимо, зіткнувшись із фінансовими труднощами при купівлі житла або неможливістю отримати кредит, потенційний власник може обрати альтернативний шлях. Одним із варіантів є оренда будинку чи квартири з подальшою домовленістю про його викуп. Такий підхід дає змогу стати власником нерухомості, відтермінувавши повну оплату.

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