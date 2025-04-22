В Украине обвалились цены на аренду: сколько стоит снять однокомнатную квартиру в апреле

Владельцы жилья выдвинули новые условия — что произошло с ценами
Цены на аренду однокомнатных квартир в Украине существенно снизились в первой половине 2025 года. Во многих регионах страны зафиксировано падение стоимости до 12%, что свидетельствует об изменении рыночных трендов. Причины — как экономические, так и демографические: выезд жителей за границу, снижение платежеспособности населения и увеличение количества свободного жилья.
Согласно актуальным данным платформы ЛУН, самую высокую среднюю цену на аренду однокомнатной квартиры зафиксировано в Ужгороде — 18 200 грн/мес. Несмотря на снижение на 3%, город остается самым дорогим для арендаторов. В пятерку лидеров также вошли:
- Киев — 17 000 грн (без изменений за полгода);
- Львов — 16 700 грн (-7%);
- Луцк — 15 000 грн (без изменений);
- Ивано-Франковск — 13 600 грн (-7%).
Эти регионы остаются привлекательными для внутренне перемещенных лиц, айтишников и арендаторов с высоким доходом, что формирует стабильный спрос.
Где дешевле всего: аренда по цене коммуналки
Самую дешевую аренду однокомнатного жилья сейчас предлагает Харьков — всего 4 000 грн/мес. Цена не изменилась за полгода, что объясняется сложной ситуацией с безопасностью и ограниченным спросом. Также дешевыми остаются:
- Запорожье — 5 000 грн (-12%);
- Николаев — 6 000 грн (без изменений);
- Кропивницкий — 6 500 грн (без изменений);
- Одесса — 8 800 грн (-12%).
Особенно показательно падение в Одессе, где традиционно высокая стоимость аренды существенно снизилась — на уровне с городами центральной Украины.
Тотальное падение: где цены упали больше всего
Больше всего просели цены в таких городах:
- Днепр: -12% (до 10 500 грн);
- Одесса: -12% (до 8 800 грн);
- Ровно: -12% (до 11 500 грн);
- Полтава: -9% (до 10 000 грн);
- Винница: -8% (до 11 000 грн).
Такая динамика сигнализирует о существенном уменьшении спроса и усилении конкуренции среди арендодателей. На этом фоне арендаторы могут выигрывать, выбирая более выгодные варианты или снижая цену путем торга.
Стабильные регионы: где рынок удержался
Часть городов не продемонстрировала изменений в ценах, в частности:
- Киев — 17 000 грн;
- Луцк — 15 000 грн;
- Черновцы — 12 500 грн;
- Хмельницкий — 10 000 грн;
- Черкассы — 10 000 грн;
- Кропивницкий — 6 500 грн;
- Николаев — 6 000 грн;
- Харьков — 4 000 грн.
Эти города отмечаются либо постоянным спросом, либо определенной инерционностью рынка, что обуславливает отсутствие колебаний.
Что дальше: прогнозы для рынка аренды
Во второй половине 2025 года эксперты ожидают умеренную стабилизацию. Если ситуация с безопасностью улучшится, часть крупных городов (Киев, Днепр, Одесса) могут продемонстрировать восстановление спроса и постепенный рост цен. Однако общий тренд будет оставаться в сторону более доступного жилья для арендаторов.
Как сообщалось, несмотря на военное положение и значительную миграцию населения, в Украине обсуждается важная реформа рынка аренды жилья. Основная цель изменений, инициированных Верховной Радой и профильными министерствами, заключается в легализации арендных отношений. Планируется стимулировать владельцев недвижимости платить налоги, чтобы вывести рынок из теневого сектора.
Отметим, столкнувшись с финансовыми трудностями при покупке жилья или невозможностью получить кредит, потенциальный владелец может выбрать альтернативный путь. Одним из вариантов является аренда дома или квартиры с последующей договоренностью о его выкупе. Такой подход позволяет стать владельцем недвижимости, отсрочив полную оплату.
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