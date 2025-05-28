Купить квартиру в Италии — сколько лет надо работать украинцу

Италия. Фото: Freepik

Мечта о собственном жилье за границей — это не просто романтическая идея, но и экономическое уравнение. В Италии, куда многие украинцы переехали временно или на длительный срок, вопрос покупки жилья встает все чаще. Но сколько же лет нужно работать украинцу, чтобы заработать на квартиру в разных городах Италии? Ответ зависит, в частности, не только от уровня дохода, но и от региона, где планируется покупка.

Цены на недвижимость в Италии значительно варьируются в зависимости от региона и города, пишет "24 Канал". Так, средняя стоимость квадратного метра в ключевых городах Италии выглядит так:

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Милан: 5 481 евро за кв. м — самый дорогой город, экономический центр страны;

Флоренция: 4 493 евро за кв. м — культурная столица с высоким спросом на жилье;

Болонья: 3 595 евро за кв. м — комфортный город с развитой инфраструктурой;

Рим: 3 563 евро за кв. м — вечный Рим с умеренными ценами на фоне других мегаполисов;

Неаполь: 2 932 евро за кв. м — южный город с более доступным жильем;

Турин: 2 056 евро за кв. м — наиболее бюджетный вариант среди крупных городов.

Для расчетов возьмем квартиру площадью 50 кв. м — стандартный вариант для одного человека или небольшой семьи. Например, в Милане такая квартира будет стоить примерно 274 050 евро, тогда как в Турине — 102 800 евро.

Зарплаты в Италии: реалии для украинцев

Украинцы, которые работают в Италии, часто получают зарплаты, близкие к средним по городам, в зависимости от профессии и опыта. Средние годовые зарплаты до вычета налогов в 2025 году составляют:

Милан: 40 000 евро;

Флоренция: 39 000 евро;

Турин: 38 000 евро;

Рим: 36 000 евро;

Болонья: 34 500 евро;

Неаполь: 32 000 евро.

После уплаты налогов (35% для доходов от 28 000 до 55 000 евро), чистый доход составляет примерно 65% от указанных сумм. Например, в Милане после налогов работник получает около 26 000 евро в год, а в Неаполе — примерно 20 800 евро.

Сколько реально можно отложить на квартиру

Предположим, что украинец откладывает 50% своего чистого дохода на покупку квартиры площадью 50 кв. м. Это амбициозная, но реалистичная цель для тех, кто имеет стабильную работу и экономит на других расходах. На основе этого рассчитаем, сколько лет понадобится для накопления:

Милан — 21 год;

Флоренция — 17 лет и 7 месяцев;

Болонья — 16 лет;

Рим — 15 лет и 2 месяца;

Неаполь — 14 лет и 1 месяц;

Турин — 8 лет и 3 месяца.

Эти расчеты являются ориентировочными, ведь реальная сумма сбережений зависит от многих факторов: точной зарплаты, расходов на жизнь, инфляции, изменения цен на недвижимость и даже личных обстоятельств, таких как семейное положение или дополнительные источники дохода.

Факторы, которые влияют на накопления

Накопление на квартиру в Италии — это не только вопрос зарплаты и цен. Вот несколько ключевых аспектов, которые могут ускорить или замедлить этот процесс:

Уровень сбережений. Откладывать 50% дохода — амбициозная цель. Большинство людей тратят значительную часть на аренду, еду и транспорт, что может снизить долю сбережений до 20-30%. Тип недвижимости. Цены на окраинах городов или в менее престижных районах значительно ниже. Например, в пригороде Милана квартира может стоить на 20-30% дешевле. Дополнительные доходы. Многие украинцы в Италии работают на нескольких работах или имеют подработки, что может значительно ускорить накопления. Кредиты и ипотека. Ипотечные программы в Италии позволяют купить жилье быстрее, но для иностранцев доступ к ним может быть затруднен из-за требований к кредитной истории и стабильному доходу. Инфляция и рост цен. Цены на недвижимость в Италии, особенно в Милане и Флоренции, стабильно растут, что может продлить период накопления.

Реально ли купить квартиру в Италии

Для украинца, который работает в Италии, покупка квартиры — это долгосрочная цель, требующая дисциплины и четкого планирования. В Турине мечта о собственном жилье выглядит более достижимой — чуть больше 8 лет сбережений. Зато в Милане этот путь может растянуться на два десятилетия, что делает такую покупку почти нереальной без дополнительных ресурсов, таких как ипотека или наследство.

Однако есть и альтернативы: аренда жилья в Италии часто выгоднее, чем во многих других европейских странах, а покупка недвижимости в менее популярных городах или сельской местности может быть значительно дешевле. Например, в регионах на юге Италии, таких как Калабрия, цены на жилье могут быть вдвое ниже, чем в Турине.

Как сообщалось, рынок недвижимости Италии продолжает демонстрировать стабильный рост цен. Это обусловлено высоким спросом, ограниченным количеством доступного жилья и влиянием краткосрочной аренды. Стоимость квартир значительно отличается в зависимости от региона и типа недвижимости, создавая заметную разницу между самыми дорогими и самыми дешевыми городами страны.

Отметим также, Италия — магнит для миллионов туристов, но, к сожалению, ее популярность привлекает и мошенников. Эти злоумышленники искусно используют доверчивость путешественников, чтобы выманить их деньги. Будьте бдительны, чтобы ваше путешествие осталось приятным и безопасным.