Самые дешевые квартиры в Европе в июне 2025 года — цены и города для покупки

Купить квартиру в Европе — в каких странах самые низкие цены
Покупка недвижимости в Европе остается привлекательной для инвесторов, которые ищут доступные варианты для жизни или инвестиций. В июне 2025 года ряд европейских стран предлагает бюджетные квартиры, которые сочетают выгодную цену, комфорт и потенциал для роста стоимости.
Редакция Новини.LIVE рассказывает о пяти странах с самыми низкими ценами на жилье и особенностях рынков недвижимости.
Болгария: самое доступное жилье в ЕС
Болгария остается лидером по доступности недвижимости в Европейском Союзе. По данным портала Numbeo, средняя цена за квадратный метр здесь колеблется от 630 до 800 евро для вторичного жилья, а в столице Софии — от 1 000 до 2 000 евро в центре города. Например:
- в Варне однокомнатная квартира площадью 31 кв. м стоит около 19 500 евро;
- в Бургасе квартира 40 кв. м на Солнечном берегу доступна за 19 300 евро;
- в Софии двухкомнатная квартира (50 кв. м) в пригороде стоит от 40 000 евро.
Болгария предлагает низкие налоги на недвижимость (0,15-0,3% от стоимости) и развитую туристическую инфраструктуру, что делает ее идеальной для инвестиций в курортное жилье. Однако иностранцы не могут владеть землей, только квартирами или домами без участка.
Румыния: бюджетные квартиры с перспективами
Румыния занимает второе место по доступности жилья в Европе. Средняя цена за квадратный метр составляет 700-1 000 евро в регионах и 1 200-1 500 евро в Бухаресте. Примеры цен:
- в Бухаресте двухкомнатная квартира (46 кв. м) стоит от 58 900 евро;
- в Яссах или Тимишоаре однокомнатная квартира (35 кв. м) доступна за 28 000-35 000 евро;
- в сельской местности дома площадью 100 кв. м можно найти за 50 000 евро.
Стоит отметить, что Бухарест активно развивается, привлекая иностранные инвестиции в инфраструктуру. Однако покупка недвижимости не дает права на вид на жительство, что может быть минусом для мигрантов.
Польша: доступность и стабильность
Польша привлекает инвесторов стабильной экономикой и умеренными ценами. Средняя цена за квадратный метр составляет 1 975 евро, но за пределами Варшавы можно найти предложения от 1 000 евро/кв. м. Например:
- в Лодзи однокомнатная квартира (35 кв. м) стоит от 40 000 евро;
- в Варшаве квартиры стартуют от 50 000-60 000 евро за 30-35 кв. м;
- в Кракове двухкомнатная квартира (50 кв. м) доступна за 70 000 евро.
Польша предлагает высокий уровень жизни, развитую инфраструктуру и доступ к Шенгенской зоне. А недвижимость в городах, таких как Лодзь или Краков, имеет высокий потенциал для аренды.
Латвия: недорогое жилье в Шенгене
Латвия — идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в Северной Европе. В Риге цены на новостройки стартуют от 1 500 евро/кв. м, но за пределами столицы можно найти предложения от 300 евро/кв. м. Примеры:
- в Даугавпилсе однокомнатная квартира (30 кв. м) стоит от 12 000 евро;
- в Риге квартира площадью 40 кв. м доступна за 40 000-60 000 евро;
- в Юрмале двухкомнатная квартира (50 кв. м) стоит от 70 000 евро.
Покупка недвижимости от 250 000 евро дает право на вид на жительство, что привлекает инвесторов. Латвия также является членом ЕС и Шенгенской зоны.
Албания: новая звезда рынка недвижимости
Албания, хоть и не является членом ЕС, стремительно набирает популярность благодаря низким ценам и туристическому потенциалу. Средняя цена за квадратный метр составляет 600-900 евро, а в Тиране — от 1 000 евро. Средние цены на квартиры здесь следующие:
- в Тиране однокомнатная квартира (40 кв. м) стоит от 40 000 евро;
- в Дурресе квартира у моря (35 кв. м) доступна за 25 000-30 000 евро;
- во Влере двухкомнатная квартира (50 кв. м) стоит от 45 000 евро.
Албания предлагает живописные пляжи, низкие налоги и растущий туристический сектор. Жилье у моря идеально подходит для сдачи в аренду туристам.
Что еще стоит знать украинцам
Варшава и Краков остаются лидерами польского рынка недвижимости для инвестиций. Варшава привлекает инвесторов благодаря своим широким экономическим возможностям, тогда как Краков выделяется богатым культурным наследием и постоянным туристическим потоком. По состоянию на июнь 2025 года, рынок недвижимости в обоих городах демонстрирует стабильный рост, что свидетельствует о прочном экономическом развитии Польши и высоком спросе как среди местных, так и среди иностранных покупателей.
Также мы рассказывали, что приобрести собственное жилье в Англии — амбициозная цель для украинцев, которые там работают, но она связана со значительными трудностями. Высокие цены на недвижимость и региональные различия в доходах и расходах превращают этот процесс в настоящий вызов.
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