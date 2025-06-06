Самые дешевые квартиры в Европе в июне 2025 года — цены и города для покупки

Болгария. Фото: Freepik

Покупка недвижимости в Европе остается привлекательной для инвесторов, которые ищут доступные варианты для жизни или инвестиций. В июне 2025 года ряд европейских стран предлагает бюджетные квартиры, которые сочетают выгодную цену, комфорт и потенциал для роста стоимости.

Редакция Новини.LIVE рассказывает о пяти странах с самыми низкими ценами на жилье и особенностях рынков недвижимости.

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Болгария: самое доступное жилье в ЕС

Болгария остается лидером по доступности недвижимости в Европейском Союзе. По данным портала Numbeo, средняя цена за квадратный метр здесь колеблется от 630 до 800 евро для вторичного жилья, а в столице Софии — от 1 000 до 2 000 евро в центре города. Например:

в Варне однокомнатная квартира площадью 31 кв. м стоит около 19 500 евро;

в Бургасе квартира 40 кв. м на Солнечном берегу доступна за 19 300 евро;

в Софии двухкомнатная квартира (50 кв. м) в пригороде стоит от 40 000 евро.

София. Фото: Freepik

Болгария предлагает низкие налоги на недвижимость (0,15-0,3% от стоимости) и развитую туристическую инфраструктуру, что делает ее идеальной для инвестиций в курортное жилье. Однако иностранцы не могут владеть землей, только квартирами или домами без участка.

Румыния: бюджетные квартиры с перспективами

Румыния занимает второе место по доступности жилья в Европе. Средняя цена за квадратный метр составляет 700-1 000 евро в регионах и 1 200-1 500 евро в Бухаресте. Примеры цен:

в Бухаресте двухкомнатная квартира (46 кв. м) стоит от 58 900 евро;

в Яссах или Тимишоаре однокомнатная квартира (35 кв. м) доступна за 28 000-35 000 евро;

в сельской местности дома площадью 100 кв. м можно найти за 50 000 евро.

Бухарест. Фото: Freepik

Стоит отметить, что Бухарест активно развивается, привлекая иностранные инвестиции в инфраструктуру. Однако покупка недвижимости не дает права на вид на жительство, что может быть минусом для мигрантов.

Польша: доступность и стабильность

Польша привлекает инвесторов стабильной экономикой и умеренными ценами. Средняя цена за квадратный метр составляет 1 975 евро, но за пределами Варшавы можно найти предложения от 1 000 евро/кв. м. Например:

в Лодзи однокомнатная квартира (35 кв. м) стоит от 40 000 евро;

в Варшаве квартиры стартуют от 50 000-60 000 евро за 30-35 кв. м;

в Кракове двухкомнатная квартира (50 кв. м) доступна за 70 000 евро.

Лодзь. Фото: Tomasz Stańczak

Польша предлагает высокий уровень жизни, развитую инфраструктуру и доступ к Шенгенской зоне. А недвижимость в городах, таких как Лодзь или Краков, имеет высокий потенциал для аренды.

Латвия: недорогое жилье в Шенгене

Латвия — идеальный вариант для тех, кто ищет доступное жилье в Северной Европе. В Риге цены на новостройки стартуют от 1 500 евро/кв. м, но за пределами столицы можно найти предложения от 300 евро/кв. м. Примеры:

в Даугавпилсе однокомнатная квартира (30 кв. м) стоит от 12 000 евро;

в Риге квартира площадью 40 кв. м доступна за 40 000-60 000 евро;

в Юрмале двухкомнатная квартира (50 кв. м) стоит от 70 000 евро.

Рига. Фото: britannica.com

Покупка недвижимости от 250 000 евро дает право на вид на жительство, что привлекает инвесторов. Латвия также является членом ЕС и Шенгенской зоны.

Албания: новая звезда рынка недвижимости

Албания, хоть и не является членом ЕС, стремительно набирает популярность благодаря низким ценам и туристическому потенциалу. Средняя цена за квадратный метр составляет 600-900 евро, а в Тиране — от 1 000 евро. Средние цены на квартиры здесь следующие:

в Тиране однокомнатная квартира (40 кв. м) стоит от 40 000 евро;

в Дурресе квартира у моря (35 кв. м) доступна за 25 000-30 000 евро;

во Влере двухкомнатная квартира (50 кв. м) стоит от 45 000 евро.

Албания. Фото: Freepik

Албания предлагает живописные пляжи, низкие налоги и растущий туристический сектор. Жилье у моря идеально подходит для сдачи в аренду туристам.

Что еще стоит знать украинцам

Варшава и Краков остаются лидерами польского рынка недвижимости для инвестиций. Варшава привлекает инвесторов благодаря своим широким экономическим возможностям, тогда как Краков выделяется богатым культурным наследием и постоянным туристическим потоком. По состоянию на июнь 2025 года, рынок недвижимости в обоих городах демонстрирует стабильный рост, что свидетельствует о прочном экономическом развитии Польши и высоком спросе как среди местных, так и среди иностранных покупателей.

Также мы рассказывали, что приобрести собственное жилье в Англии — амбициозная цель для украинцев, которые там работают, но она связана со значительными трудностями. Высокие цены на недвижимость и региональные различия в доходах и расходах превращают этот процесс в настоящий вызов.