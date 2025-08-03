Субсидии в 2025 году — для кого изменились условия и кто должен подать заявление в ПФУ в августе

Мужчина считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине продолжается неотапливаемый сезон, который закончится 1 октября. Тем, у кого с начала лета изменились данные о составе семьи или имущественное положение, чтобы платить меньше за коммуналку — нужно обратиться в Пенсионный фонд.

О том, кому, чтобы не потерять субсидию, нужно обратиться в ПФУ в августе, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

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В августе Пенсионный фонд продолжит определять, кто получит помощь на оплату коммунальных услуг на новый период — до 30 апреля 2026 года. Тем, кто уже пользовался субсидией, ее переоформят автоматически, если:

не изменился состав семьи или доходы;

нет долгов за коммунальные услуги.

Впрочем, есть случаи, когда нужно лично обратиться с заявлением и декларацией (или упрощенным заявлением). Это нужно, если:

в семье есть внутренне перемещенные лица;

в прошлом отопительном сезоне помощь составляла 0 грн;

субсидия нужна на приобретение сжиженного газа или печного топлива;

фактическое количество жителей меньше, чем зарегистрированных;

члены семьи оплачивают коммуналку, живя в арендованном жилье.

Об изменениях в составе семьи или имущественном состоянии нужно сообщить ПФУ в течение 30 дней. Если субсидию оформляют не с начала неотапливаемого сезона, учитываются доходы за два предыдущих квартала.

Что изменилось для семей с детьми и ВПЛ

С лета 2025 года действуют упрощенные правила для детских домов семейного типа, приемных и многодетных семей (три и более ребёнка). Теперь им не откажут в субсидии из-за:

наличия депозита;

покупку жилья или земельного участка;

расходов на нужды детей (одежда, питание, техника и т.д.), если есть подтверждающие документы.

Порог допустимого долга для получения помощи увеличили с 680 грн до 4 000 грн.

Также в состав домохозяйства детских домов и приемных семей не будут учитывать лиц, которые зарегистрированы по адресу, но не внесены в декларацию. Их доходы и имущество не будут приниматься во внимание.

Ранее мы писали, что многие украинцы ищут возможности сократить расходы на коммуналку. Одним из вариантов экономии является переход на ночной тариф, позволяющий уменьшить платежки за электроэнергию.

Также мы рассказывали, что в Украине отдельные категории населения имеют право на льготы при оплате жилищно-коммунальных услуг. Размер скидки зависит от статуса получателя и может составлять 25%, 50% или даже предусматривать полное освобождение от уплаты.