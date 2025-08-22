Комунальні тарифи в Україні — скільки коштуватиме куб газу в вересні

Людина тримає платіжки й гроші біля газової плити. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Тарифи на комунальні послуги залишаються актуальною темою для обговорення. З наближенням осені все більше українців задумується, чи не зросте вартість блакитного палива для населення.

Про те, скільки платитимуть українці за газ у вересні 2025 року, зазначається на сайті компанії "Нафтогаз".

Чи зросте вартість газу для населення з 1 вересня

Починаючи з 1 вересня, українські споживачі продовжать оплачувати газ за чинною ставкою — 7,96 грн за кубометр. Для переважної більшості побутових клієнтів, які обслуговуються в компанії "Нафтогаз" (приблизно 98% населення), вартість залишиться такою ж, як і в серпні.

Тарифи на газ для населення. Фото: Скриншот/Нафтогаз

Компанія наголошує, що фіксований тариф діятиме щонайменше до 30 квітня 2026 року. Це стало можливим завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів на природний газ. Тож наступне можливе коригування цін може відбутися лише в травні 2026 року.

Вартість електроенергії для населення у вересні

Для побутових споживачів електроенергія також не подорожчає. Ціна залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год. Кабінет Міністрів продовжив дію механізму спеціальних обов’язків (ПСО) на ринку електроенергії до кінця жовтня 2025 року, що дозволяє зберегти поточний тариф без змін.

З жовтня родини, які проживають у районах активних або потенційних бойових дій, отримають додаткову допомогу на оплату електроенергії. За інформацією Міністерства соціальної політики, нарахування відбуватиметься автоматично, без необхідності подавати заяви. Кошти будуть додані до вже наявних субсидій та пільг.

Обсяг допомоги становитиме 100 кВт-год на кожного члена родини, але не більше 300 кВт-год на домогосподарство. Виплати надаватимуться доти, поки сім’я має право на пільги або субсидії, проживає у зоні бойових дій, а житло не зруйноване. У разі якщо населений пункт визнають безпечним або окупованим, нарахування припинять.

Раніше ми писали, що в Україні знову обговорюють суттєве зростання тарифів на воду. Очікується, що ціна за кубометр може піднятися з приблизно 30 грн до 150 грн, а в окремих містах — навіть до 200 грн.

Також ми розповідали, що після масового встановлення лічильників для обліку комунальних послуг з’явилися схеми їх обходу. Щоб знизити платежі, люди застосовують різні методи: від магнітів на приладах до серйозного втручання в газові системи. Найбільш небезпечний спосіб — незаконне підключення до газової мережі.