Ціни на електроенергію в Україні та ЄС — де тарифи для населення найнижчі (інфографіка)

Чоловік тримає лампочку й рахує на калькуляторі. Фото: Freepik

У сучасних реаліях енергетичної нестабільності тарифи на електроенергію — одна з ключових тем для обговорення як в Україні, так і в Європейському Союзі. Вартість світла безпосередньо впливає на добробут населення, економіку та ефективність споживання енергії.

Новини.LIVE порівняли тарифи на електроенергію в Україні та Євросоюзі й з'ясували, де населення платить за світло найменшу ціну.

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Тарифи на електроенергію в Україні

З 1 червня 2023 року в Україні встановлено єдиний фіксований тариф — 4,32 грн (≈€0,09) за 1 кВт-год, незалежно від обсягу споживання. Це рішення скасувало попередню модель диференційованого тарифу, яка передбачала нижчу вартість за перші 250 кВт·год на місяць.

Новий тариф запроваджено в умовах воєнного стану, часткового руйнування енергетичної інфраструктури та наростальних витрат на генерацію та постачання електроенергії.

За словами уряду, підвищення ціни дозволяє забезпечити стабільну роботу енергетичної системи та підготувати її до пікових навантажень в осінньо-зимовий період.

Тарифи на електроенергію в країнах ЄС

Вартість електроенергії для населення може суттєво різнитися залежно від державної політики, структури ринку, наявності субсидій та джерел генерації електроенергії конкретної країни.

Як свідчать дані Євростату, за найнижчими тарифами — €0,08/кВт-год сплачують за електроенергію жителі Угорщині. Трохи вищі ціни в Болгарії — €0,08/кВт-год.

У Хорватії, Словаччині та на Мальті вартість світла для населення складає €0,12/кВт-год.

Середні по ЄС тарифи на електроенергію в таких країнах:

Румунія — €0,14;

Польща — €0,14;

Швеція — €0,15;

Словенія — €0,16;

Португалія — €0,17;

Естонія — €0,17;

Литва — €0,18;

Латвія — €0,19;

Іспанія — €0,19;

Данія — €0,19;

Греція — €0,19;

Фінляндія — €0,20.

Понад 20 євроцентів за 1 кВт-год платять жителі:

Кіпру — €0,21;

Франції — €0,22;

Італії — €0,22;

Бельгії — €0,25;

Чехії — €0,25;

Нідерландів — €0,26;

Австрії — €0,27;

Німеччини — €0,28;

Люксембурга — €0,30.

Найвища вартість електроенергії в Ірландії, де за кожний використаний кіловат населенню доводиться платити €0,37.

Тарифи на електроенергію в Україні та ЄС. Графіка: Новини.LIVE

Варто також зазначити, що на відміну від України, де населення сплачує лише за використані кіловати, в країнах Євросоюзу, окрім основних тарифів на електроенергію, існують різні додаткові збори, що впливають на кінцеву вартість.

Це можуть бути загальнодержавні та місцеві податки, збори на розвиток мереж, компенсації за відновлювані джерела енергії тощо.

До того ж на ціну впливає споживання електроенергії в певні години доби (пікове, напівпікове, нічне) та обсяги споживання.

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