Цены на электроэнергию в Украине и ЕС — где тарифы для населения самые низкие (инфографика)

Тарифы на электроэнергию в Украине и ЕС — кто платит меньше всего
В современных реалиях энергетической нестабильности тарифы на электроэнергию — одна из ключевых тем для обсуждения как в Украине, так и в Европейском Союзе. Стоимость света непосредственно влияет на благосостояние населения, экономику и эффективность потребления энергии.
Новини.LIVE сравнили тарифы на электроэнергию в Украине и Евросоюзе и выяснили, где население платит за свет наименьшую цену.
Тарифы на электроэнергию в Украине
С 1 июня 2023 года в Украине установлен единый фиксированный тариф — 4,32 грн (≈€0,09) за 1 кВт-ч, независимо от объема потребления. Это решение отменило предыдущую модель дифференцированного тарифа, которая предусматривала более низкую стоимость за первые 250 кВт-ч в месяц.
Новый тариф введен в условиях военного положения, частичного разрушения энергетической инфраструктуры и нарастающих расходов на генерацию и поставку электроэнергии.
По словам правительства, повышение цены позволяет обеспечить стабильную работу энергетической системы и подготовить ее к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период.
Тарифы на электроэнергию в странах ЕС
Стоимость электроэнергии для населения может существенно отличаться в зависимости от государственной политики, структуры рынка, наличия субсидий и источников генерации электроэнергии конкретной страны.
Как свидетельствуют данные Евростата, по самым низким тарифам — €0,08/кВт-ч — платят за электроэнергию жители Венгрии. Немного выше цены в Болгарии — €0,08/кВт-ч.
В Хорватии, Словакии и на Мальте стоимость света для населения составляет €0,12/кВт-ч.
Средние по ЕС тарифы на электроэнергию в таких странах:
- Румыния — €0,14;
- Польша — €0,14;
- Швеция — €0,15;
- Словения — €0,16;
- Португалия — €0,17;
- Эстония — €0,17;
- Литва — €0,18;
- Латвия — €0,19;
- Испания — €0,19;
- Дания — €0,19;
- Греция — €0,19;
- Финляндия — €0,20.
Более 20 евроцентов за 1 кВт-ч платят жители:
- Кипра — €0,21;
- Франции — €0,22;
- Италии — €0,22;
- Бельгии — €0,25;
- Чехии — €0,25;
- Нидерландов — €0,26;
- Австрии — €0,27;
- Германии — €0,28;
- Люксембурга — €0,30.
Самая высокая стоимость электроэнергии в Ирландии, где за каждый использованный киловатт населению приходится платить €0,37.
Стоит также отметить, что в отличие от Украины, где население платит только за использованные киловатты, в странах Евросоюза, кроме основных тарифов на электроэнергию, существуют различные дополнительные сборы, влияющие на конечную стоимость.
Это могут быть общегосударственные и местные налоги, сборы на развитие сетей, компенсации за возобновляемые источники энергии и тому подобное.
К тому же на цену влияет потребление электроэнергии в определенные часы суток (пиковое, полупиковое, ночное) и объемы потребления.
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