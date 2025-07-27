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Главная Экономика Тарифы на электроэнергию в Украине и ЕС — кто платит меньше всего

Тарифы на электроэнергию в Украине и ЕС — кто платит меньше всего

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Дата публикации 27 июля 2025 12:20
Цены на электроэнергию в Украине и ЕС — где тарифы для населения самые низкие (инфографика)
Мужчина держит лампочку и считает на калькуляторе. Фото: Freepik

В современных реалиях энергетической нестабильности тарифы на электроэнергию — одна из ключевых тем для обсуждения как в Украине, так и в Европейском Союзе. Стоимость света непосредственно влияет на благосостояние населения, экономику и эффективность потребления энергии.

Новини.LIVE сравнили тарифы на электроэнергию в Украине и Евросоюзе и выяснили, где население платит за свет наименьшую цену.

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Тарифы на электроэнергию в Украине

С 1 июня 2023 года в Украине установлен единый фиксированный тариф — 4,32 грн (≈€0,09) за 1 кВт-ч, независимо от объема потребления. Это решение отменило предыдущую модель дифференцированного тарифа, которая предусматривала более низкую стоимость за первые 250 кВт-ч в месяц.

Новый тариф введен в условиях военного положения, частичного разрушения энергетической инфраструктуры и нарастающих расходов на генерацию и поставку электроэнергии.

По словам правительства, повышение цены позволяет обеспечить стабильную работу энергетической системы и подготовить ее к пиковым нагрузкам в осенне-зимний период.

Тарифы на электроэнергию в странах ЕС

Стоимость электроэнергии для населения может существенно отличаться в зависимости от государственной политики, структуры рынка, наличия субсидий и источников генерации электроэнергии конкретной страны.

Как свидетельствуют данные Евростата, по самым низким тарифам — €0,08/кВт-ч — платят за электроэнергию жители Венгрии. Немного выше цены в Болгарии — €0,08/кВт-ч.

В Хорватии, Словакии и на Мальте стоимость света для населения составляет €0,12/кВт-ч.

Средние по ЕС тарифы на электроэнергию в таких странах:

  • Румыния — €0,14;
  • Польша — €0,14;
  • Швеция — €0,15;
  • Словения — €0,16;
  • Португалия — €0,17;
  • Эстония — €0,17;
  • Литва — €0,18;
  • Латвия — €0,19;
  • Испания — €0,19;
  • Дания — €0,19;
  • Греция — €0,19;
  • Финляндия — €0,20.

Более 20 евроцентов за 1 кВт-ч платят жители:

  • Кипра — €0,21;
  • Франции — €0,22;
  • Италии — €0,22;
  • Бельгии — €0,25;
  • Чехии — €0,25;
  • Нидерландов — €0,26;
  • Австрии — €0,27;
  • Германии — €0,28;
  • Люксембурга — €0,30.

Самая высокая стоимость электроэнергии в Ирландии, где за каждый использованный киловатт населению приходится платить €0,37.

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Тарифы на электроэнергию в Украине и ЕС. Графика: Новини.LIVE

Стоит также отметить, что в отличие от Украины, где население платит только за использованные киловатты, в странах Евросоюза, кроме основных тарифов на электроэнергию, существуют различные дополнительные сборы, влияющие на конечную стоимость.

Это могут быть общегосударственные и местные налоги, сборы на развитие сетей, компенсации за возобновляемые источники энергии и тому подобное.

К тому же на цену влияет потребление электроэнергии в определенные часы суток (пиковое, полупиковое, ночное) и объемы потребления.

Ранее мы писали, сколько украинцы будут платить за электроэнергию и газоснабжение в августе 2025 года.

Также узнавайте, кто может меньше платить за коммуналку в 2025 году.

тарифы Европейский союз электроэнергия свет цена на свет
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
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