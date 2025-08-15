Можна залишитися без газу та з великим боргом — за які дії карають українців у 2025 році

Людина тримає сірник біля газової плити. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Коли в Україні почали масово встановлювати лічильники для обліку комунальних послуг, почала поширюватися практика їхнього незаконного обходу. Люди, щоб зменшити витрати, використовують різні схеми — від магнітів на лічильниках до складних втручань у газопровід. Найнебезпечніша з них — незаконне врізання у газову мережу.

Про те, через які порушення українці можуть залишитись без газу та з великим боргом, розповідає консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Що таке незаконні врізки в газову мережу

Врізки — це нелегальні підключення до газових мереж без дозволу і контролю спеціалістів. Оператори газорозподільних мереж регулярно знаходять такі порушення, особливо в холодний період, але і влітку теж.

Існують прості схеми обходу лічильника. Наприклад, встановлення штуцера, який дозволяє користуватися газом без обліку. Є й складніші — приховані газопроводи у приватних будинках. Часто такі врізки стають несподіванкою для нових власників чи спадкоємців житла.

Чим небезпечні самовільні врізки в газову мережу

Незаконні врізки несуть великий ризик витоку газу, бо зазвичай вони не герметичні. Це створює небезпеку для життя і здоров’я — як для користувачів, так і для сусідів.

Витік газу може призвести до отруєння, яке часто залишається непоміченим, але шкодить здоров’ю. Крім того, скупчення газу може спричинити пожежу або вибух, що може мати катастрофічні наслідки.

Крім загрози безпеці, незаконне втручання карається законом. У разі шкоди людям чи майну можливе навіть кримінальна відповідальність.

Працівники газових компаній регулярно перевіряють лічильники, стан пломб та ознаки стороннього втручання. Аналізують обсяги споживання газу: різкі відхилення від норми можуть свідчити про врізки.

Огляди мереж і пошук джерел часто виявляють самовільні підключення. Також сусіди можуть повідомляти про підозрілі дії, що допомагає операторам швидше виявити порушення.

Чому українцям можуть дістатись великі борги за газ

Основна мотивація — економія на комунальних платежах. Проте незаконні врізки можуть обернутися набагато більшими витратами. Після виявлення порушень власникам нараховують суму за необлікований газ за період від 6 місяців до двох років. Якщо житло було куплене менш як два роки тому — від дати придбання. Штрафи та доплати можуть перевищувати 100 тисяч гривень.

Крім того, газопостачання припиняють до повного погашення боргу й офіційного підключення, яке передбачає оформлення технічних умов, проєктування й оплату послуг оператора.

Тож незаконні врізки у газову мережу — це серйозна загроза безпеці. Проводити роботи з газом можна лише кваліфікованим спеціалістам з відповідними дозволами. Спроба приховати незаконне підключення не триватиме довго, а бажання заощадити може призвести до великих штрафів, судових справ і небезпеки для життя.

