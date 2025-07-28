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Головна Економіка Тарифи на світло та газ — скільки платитимуть українці в серпні

Тарифи на світло та газ — скільки платитимуть українці в серпні

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 13:26
Вартість газу та електроенергії в серпні — кому тарифи можуть підвищити
Людина рахує комуналку. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

У серпні тарифи на газ і електроенергію для більшості українців залишаться без змін. Однак бізнесу вартість послуг можуть підвищити.

Про це в ефірі програми Ранок.LIVE повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

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За словами експерта, для населення ціни на газ і світло не підвищуватимуться до завершення війни. Він також підкреслив, що тариф 7,96 грн за кубометр газу є адекватним, оскільки покриває видобуток та інвестиційні витрати.

Для промислових споживачів мораторій не поширюється, тому ціни там можуть змінюватися. Зокрема, у п’ятницю НКРЕКП прийняла рішення підвищити максимальну ціну на електроенергію у вечірні години для бізнесу з 9 тис. до 15 тис. грн за мегават.

"По-перше, треба сказати, підняття прайскепу (тобто граничних цін) — це не означає підвищення ціни, тому що тільки в 16% годин досягається стеля цих прайскепів", — пояснив Володимир Омельченко.

На його думку, це рішення було ухвалене, щоб забезпечити можливість покриття імпорту електроенергії та уникнути обмежень для споживачів.

Скільки платитимуть за газ та світло побутові споживачі в серпні

Для більшості користувачів — 98%, які отримують газ від компанії "Нафтогаз", ціна залишиться сталою завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів, що діятиме до кінця 2025 року.

Що ж до вартості електроенергії, вона також не зміниться й залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год. Підвищення тарифів на електрику не прогнозується принаймні до жовтня.

Враховуючи середнє споживання близько 165 кВт-год на місяць, типове домогосподарство витрачатиме приблизно 713 грн на електроенергію.

Для тих, хто користується двозонними лічильниками, є можливість економити, споживаючи електроенергію у нічний час (з 23:00 до 7:00), коли тариф знижується вдвічі — до 2,16 грн за кВт-год. 

Раніше ми писали, що часи енергетичної нестабільності тарифи на електроенергію залишаються актуальним питанням як для України, так і для ЄС. Вартість світла впливає на життя громадян і стан економіки. 

Також ми розповідали, що навіть у період воєнного стану боржникам можуть відключити газ — постачальники, включно з Нафтогазом, мають на це право, але лише за дотримання встановлених процедур.

тарифи комунальні послуги електроенергія газ вартість платіжка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
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