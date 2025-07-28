Вартість газу та електроенергії в серпні — кому тарифи можуть підвищити

Тарифи на світло та газ — скільки платитимуть українці в серпні
У серпні тарифи на газ і електроенергію для більшості українців залишаться без змін. Однак бізнесу вартість послуг можуть підвищити.
Про це в ефірі програми Ранок.LIVE повідомив директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.
Для кого комунальні тарифи можуть зрости
За словами експерта, для населення ціни на газ і світло не підвищуватимуться до завершення війни. Він також підкреслив, що тариф 7,96 грн за кубометр газу є адекватним, оскільки покриває видобуток та інвестиційні витрати.
Для промислових споживачів мораторій не поширюється, тому ціни там можуть змінюватися. Зокрема, у п’ятницю НКРЕКП прийняла рішення підвищити максимальну ціну на електроенергію у вечірні години для бізнесу з 9 тис. до 15 тис. грн за мегават.
"По-перше, треба сказати, підняття прайскепу (тобто граничних цін) — це не означає підвищення ціни, тому що тільки в 16% годин досягається стеля цих прайскепів", — пояснив Володимир Омельченко.
На його думку, це рішення було ухвалене, щоб забезпечити можливість покриття імпорту електроенергії та уникнути обмежень для споживачів.
Скільки платитимуть за газ та світло побутові споживачі в серпні
Для більшості користувачів — 98%, які отримують газ від компанії "Нафтогаз", ціна залишиться сталою завдяки чинному мораторію на підвищення тарифів, що діятиме до кінця 2025 року.
Що ж до вартості електроенергії, вона також не зміниться й залишиться на рівні 4,32 грн за кВт-год. Підвищення тарифів на електрику не прогнозується принаймні до жовтня.
Враховуючи середнє споживання близько 165 кВт-год на місяць, типове домогосподарство витрачатиме приблизно 713 грн на електроенергію.
Для тих, хто користується двозонними лічильниками, є можливість економити, споживаючи електроенергію у нічний час (з 23:00 до 7:00), коли тариф знижується вдвічі — до 2,16 грн за кВт-год.
Раніше ми писали, що часи енергетичної нестабільності тарифи на електроенергію залишаються актуальним питанням як для України, так і для ЄС. Вартість світла впливає на життя громадян і стан економіки.
Також ми розповідали, що навіть у період воєнного стану боржникам можуть відключити газ — постачальники, включно з Нафтогазом, мають на це право, але лише за дотримання встановлених процедур.
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