Українці можуть залишитись без газу — в чому причина та як уникнути відключення

Людина тримає сірник біля газової конфорки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Навіть під час воєнного стану газ можуть відключити за борги. Газопостачальні компанії, зокрема Нафтогаз, мають право припинити подачу газу, якщо клієнт не платить. Але зробити це можна лише дотримуючись чітких правил.

Про те, чому можуть "відрізати" газ українцям та що робити в такій ситуації, пояснив адвокат Юрій Айвазян на сайті Юристи.UA.

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Навіть в умовах воєнного стану споживачам можуть припинити постачання газу через заборгованість. Юрист наголошує, що будь-який постачальник, зокрема і афтогаз, має право відключити боржника від мережі за несплату рахунків.

"Так, на жаль, Нафтогаз або будь-який інший постачальник газу мають право припинити постачання газу за наявності боргу", — зазначає адвокат.

Проте перед тим як припинити постачання, компанія зобов’язана надати боржнику можливість врегулювати ситуацію.

Відповідно до чинного законодавства, має бути направлено письмове попередження про можливе відключення не пізніше ніж за 10 днів до дати припинення газопостачання. Таке повідомлення повинно містити:

суму накопиченого боргу;

точну дату, коли можливе відключення;

підставу для припинення надання послуги.

Що робити, щоб не залишитись без газу

Споживачам, у яких немає змоги погасити борг у зазначений термін, рекомендують укласти угоду про реструктуризацію, що дозволяє сплачувати заборгованість частинами.

Якщо газ відключили неправомірно, необхідно захищати свої права. Для цього потрібно звернутися до Нацкомісії з регулювання енергетики (НКРЕКП), подати заяву до суду, повідомити місцеву владу чи уповноваженого з прав споживачів.

Раніше ми писали, що в Україні певні категорії громадян мають право на пільги при оплаті комунальних послуг. Розмір такої знижки варіюється залежно від статусу людини й може становити 25%, 50% або навіть повне звільнення від сплати.

Також ми розповідали, що щомісяця мешканці України передають показники свого газового лічильника — це звична процедура для більшості користувачів. Проте трапляються ситуації, коли необхідно терміново надіслати фото лічильника своєму постачальнику.