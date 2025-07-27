Украинцы могут остаться без газа — в чем причина и как избежать отключения

Человек держит спичку возле газовой конфорки. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Даже во время военного положения газ могут отключить за долги. Газоснабжающие компании, в частности Нафтогаз, имеют право прекратить подачу газа, если клиент не платит. Но сделать это можно только придерживаясь четких правил.

О том, почему могут "отрезать" газ украинцам и что делать в такой ситуации, объяснил адвокат Юрий Айвазян на сайте Юристи.UA.

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Даже в условиях военного положения потребителям могут прекратить поставки газа из-за задолженности. Юрист отмечает, что любой поставщик, в том числе и Нафтогаз, имеет право отключить должника от сети за неуплату счетов.

"Да, к сожалению, Нафтогаз или любой другой поставщик газа имеют право прекратить поставки газа при наличии долга", — отмечает адвокат.

Однако перед тем как прекратить поставки, компания обязана предоставить должнику возможность урегулировать ситуацию.

Согласно действующему законодательству, должно быть направлено письменное предупреждение о возможном отключении не позднее чем за 10 дней до даты прекращения газоснабжения. Такое сообщение должно содержать:

сумму накопленного долга;

точную дату, когда возможно отключение;

основание для прекращения предоставления услуги.

Что делать, чтобы не остаться без газа

Потребителям, у которых нет возможности погасить долг в указанный срок, рекомендуют заключить соглашение о реструктуризации, что позволяет оплачивать задолженность частями.

Если газ отключили неправомерно, необходимо защищать свои права. Для этого нужно обратиться в Нацкомиссию по регулированию энергетики (НКРЭКУ), подать заявление в суд, уведомить местные власти или уполномоченного по правам потребителей.

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