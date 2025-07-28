Стоимость газа и электроэнергии в августе — кому тарифы могут повысить

Человек считает коммуналку. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В августе тарифы на газ и электроэнергию для большинства украинцев останутся без изменений. Однако бизнесу стоимость услуг могут повысить.

Об этом в эфире программы Ранок.LIVE сообщил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам эксперта, для населения цены на газ и свет не будут повышаться до завершения войны. Он также подчеркнул, что тариф 7,96 грн за кубометр газа является адекватным, поскольку покрывает добычу и инвестиционные расходы.

Для промышленных потребителей мораторий не распространяется, поэтому цены там могут меняться. В частности, в пятницу НКРЭКУ приняла решение повысить максимальную цену на электроэнергию в вечерние часы для бизнеса с 9 тыс. до 15 тыс. грн за мегаватт.

"Во-первых, надо сказать, поднятие прайскепа (то есть предельных цен) — это не означает повышение цены, потому что только в 16% часов достигается потолок этих прайскепов", — пояснил Владимир Омельченко.

По его мнению, это решение было принято, чтобы обеспечить возможность покрытия импорта электроэнергии и избежать ограничений для потребителей.

Сколько будут платить за газ и свет бытовые потребители в августе

Для большинства пользователей — 98%, получающие газ от компании "Нафтогаз", цена останется постоянной благодаря действующему мораторию на повышение тарифов, который будет действовать до конца 2025 года.

Что касается стоимости электроэнергии, она также не изменится и останется на уровне 4,32 грн за кВт-ч. Повышение тарифов на электричество не прогнозируется по крайней мере до октября.

Учитывая среднее потребление около 165 кВт-ч в месяц, типичное домохозяйство будет тратить примерно 713 грн на электроэнергию.

Для тех, кто пользуется двухзонными счетчиками, есть возможность экономить, потребляя электроэнергию в ночное время (с 23:00 до 7:00), когда тариф снижается вдвое — до 2,16 грн за кВт-ч.

Ранее мы писали, что во времена энергетической нестабильности тарифы на электроэнергию остаются актуальным вопросом как для Украины, так и для ЕС. Стоимость света влияет на жизнь граждан и состояние экономики.

Также мы рассказывали, что даже в период военного положения должникам могут отключить газ — поставщики, включая Нафтогаз, имеют на это право, но только при соблюдении установленных процедур.