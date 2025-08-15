Можно остаться без газа и с большим долгом — за какие действия наказывают украинцев в 2025 году

Человек держит спичку возле газовой плиты. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Когда в Украине начали массово устанавливать счетчики для учета коммунальных услуг, начала распространяться практика их незаконного обхода. Люди, чтобы уменьшить расходы, используют различные схемы — от магнитов на счетчиках до сложных вмешательств в газопровод. Самая опасная из них — незаконное врезание в газовую сеть.

О том, из-за каких нарушений украинцы могут остаться без газа и с большим долгом, рассказывает консультационный центр для населения "ГазПравда".

Реклама

Читайте также:

Что такое незаконные врезки в газовую сеть

Врезки — это нелегальные подключения к газовым сетям без разрешения и контроля специалистов. Операторы газораспределительных сетей регулярно находят такие нарушения, особенно в холодный период, но и летом тоже.

Существуют простые схемы обхода счетчика. Например, установка штуцера, который позволяет пользоваться газом без учета. Есть и более сложные — скрытые газопроводы в частных домах. Часто такие врезки становятся неожиданностью для новых владельцев или наследников жилья.

Чем опасны самовольные врезки в газовую сеть

Незаконные врезки несут большой риск утечки газа, потому что обычно они не герметичны. Это создает опасность для жизни и здоровья — как для пользователей, так и для соседей.

Утечка газа может привести к отравлению, которое часто остается незамеченным, но вредит здоровью. Кроме того, скопление газа может вызвать пожар или взрыв, что может иметь катастрофические последствия.

Помимо угрозы безопасности, незаконное вмешательство карается законом. В случае вреда людям или имуществу возможна даже уголовная ответственность.

Работники газовых компаний регулярно проверяют счетчики, состояние пломб и признаки постороннего вмешательства. Анализируют объемы потребления газа: резкие отклонения от нормы могут свидетельствовать о врезках.

Осмотры сетей и поиск источников часто выявляют самовольные подключения. Также соседи могут сообщать о подозрительных действиях, что помогает операторам быстрее выявить нарушения.

Почему украинцам могут достаться большие долги за газ

Основная мотивация — экономия на коммунальных платежах. Однако незаконные врезки могут обернуться гораздо большими затратами. После выявления нарушений владельцам начисляют сумму за неучтенный газ за период от 6 месяцев до двух лет. Если жилье было куплено менее двух лет назад — от даты приобретения. Штрафы и доплаты могут превышать 100 тысяч гривен.

Кроме того, газоснабжение прекращают до полного погашения долга и официального подключения, которое предусматривает оформление технических условий, проектирование и оплату услуг оператора.

Поэтому незаконные врезки в газовую сеть — это серьезная угроза безопасности. Проводить работы с газом можно только квалифицированным специалистам с соответствующими разрешениями. Попытка скрыть незаконное подключение не продлится долго, а желание сэкономить может привести к большим штрафам, судебным делам и опасности для жизни.

Ранее мы писали, что ежемесячно украинцы отчитываются об объемах потребляемого газа — это привычная процедура для каждого пользователя. Однако иногда нужно срочно отправить фото счетчика поставщику.

Также мы рассказывали, что тема тарифов в Украине остается актуальной. Часто появляются прогнозы о возможном повышении цен на коммунальные услуги в 2026 году, поэтому люди интересуются, стоит ли ожидать повышения тарифов для бытовых потребителей.