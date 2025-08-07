Відео
Головна Економіка Комунальні послуги в Україні — що може різко подорожчати у 2026

Комунальні послуги в Україні — що може різко подорожчати у 2026

Ua ru
Дата публікації: 7 серпня 2025 13:06
Чи зростуть комунальні тарифи у 2026 році — нардеп розповів, чого чекати українцям
Дівчина тримає комунальні платіжки. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Питання тарифів в Україні не втрачає своєї актуальності. Періодично в інформаційному полі з'являються прогнози щодо зростання вартості комунальних послуг у 2026 році. Тож у населення виникає цілком логічне запитання, чи варто готуватись до зростання тарифів для побутових споживачів. 

Про те, чи планують підвищувати тарифи для населення та коли це може відбутись, розповів в ефірі Ранок.LIVE народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк.

Читайте також:

Скільки платитимуть українці за світло та газ

За його словами, чинні тарифи на електроенергію залишаються економічно обґрунтованими для таких державних компаній, як "Енергоатом" та "Укргідроенерго". Наразі ціна становить:

  • 4,32 грн/кВт-год — звичайний тариф;
  • 2,16 грн/кВт-год — нічний тариф;
  • 2,64 грн/кВт-год — для власників електроопалення в зимовий період.

Хоча енергетичні компанії хочуть перейти на ринкові ціни, це поки що неможливо. Українці повинні мати час на відновлення після війни. Крім того, перед впровадженням ринкових цін потрібно створити ефективну систему адресної допомоги для тих, хто не зможе оплачувати нові тарифи.

Щодо газу, то, попри збитки "Нафтогазу" через російські ракетні атаки, поточний тариф у 7,96 грн за кубометр може залишатися без змін щонайменше до кінця 2026 року. На думку експерта, компанія повинна реорганізувати внутрішні витрати, а вже потім говорити про зростання вартості блакитного палива для населення.  

"Вони повинні починати затягувати паски з себе, а потім уже з українців", — підкреслив експерт.

Що буде з тарифами на воду 

За словами народного депутата від "Слуги народу", ціна на воду у 2026 році може зрости в кілька разів, оскільки водоканали нині працюють зі збитками. Тарифи на водопостачання вже давно не переглядалися і це необхідно змінювати.

"Мені складно сказати, на скільки буде підвищення. Це питання не Верховної Ради, це питання не уряду, це безпосередньо регулятор має взяти на себе відповідальність щодо цього питання", — додав він.

Основними проблемами галузі залишаються значні витрати на електроенергію та втрати до половини води через аварійний стан трубопроводів.

Нагорняк переконаний, що без рішучих дій з боку НКРЕКП та органів місцевого самоврядування існує ризик повного припинення водопостачання в окремих регіонах.

Раніше ми писали, що в Україні запроваджується обмежене заморожування зростання тарифів на комунальні послуги. До завершення 2025 року вартість електроенергії для побутових споживачів залишатиметься на нинішньому рівні.

Також ми розповідали, що на тлі енергетичної нестабільності питання ціноутворення на електроенергію залишається актуальним як для України, так і для країн ЄС. Ціна на електрику суттєво впливає на рівень життя громадян, стан економіки та раціональність енергоспоживання.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
