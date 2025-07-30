Комунальні тарифи в Польщі — скільки коштуватимуть вода, електроенергія та газ у серпні

Польські злоті. Фото: Pixabay

У Польщі комунальні платежі зазвичай становлять близько 15% від середньої зарплати. Проте цей показник може суттєво коливатися, залежно від розміру квартири, кількості мешканців, а також місця розташування (місто, село) будинку.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштуватимуть електроенергія, вода і газ у Польщі в серпні.

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Скільки у Польщі коштує 1 куб газу

У 2025 році, за даними Europortal, вартість газу для побутових споживачів у Польщі становить близько 1,5 злотого за 1 кубометр.

Окрім ціни за кубометр, існує щомісячна фіксована плата за постачання газу, яка становить 9 злотих. Середньостатистична родина сплачує за газ на місяць 100-150 злотих (1 150-1 700 грн).

Тарифи на електроенергію

В середньому по країні електроенергія для населення коштує 0,4 злотого за 1 кВт-год плюс 0,3 злотого за доставлення. Тобто загалом у серпні за 1 кВт-год треба буде заплатити 0,7 злотого (близько 8 грн). Тож, якщо родина використовує 200 кВт електроенергії на місяць, то вона сплачує 140 злотих (майже 1 600 грн).

Варто зауважити, що в Польщі є й пільговий тариф на електроенергію, який діє вночі, а також вдень — з 14:00 до 16:00. Він становить 0,25 злотого (майже 3 грн) за 1 кВт-год. Але при цьому необхідно платити додатково щомісячну фіксовану суму 13 злотих (трохи більш як 147 грн).

Скільки коштує 1 куб води у Польщі

За водопостачання та водовідведення у серпні доведеться заплатити по 11 злотих за кожний кубометр. Загальна сума залежатиме від об'єму холодної води, який був зафіксований на вході до оселі. Тобто, якщо за місяць буде використано 10 кубів, це буде коштувати 110 злотих (близько 1 250 грн).

Раніше ми писали, що Польща та Німеччина продовжують надавати всебічну підтримку українцям, які прибули до цих країн з початку повномасштабної війни. Однак програми та ініціативи щодо фінансової допомоги постійно змінюються.

Також дізнавайтеся, які тарифи на комунальні послуги діють у Чехії.