Допомога українцям у Польщі та Німеччині — які виплати можна отримати у серпні

Допомога українцям у Польщі та Німеччині — розмір виплат у серпні
Польща та Німеччина продовжують надавати всебічну підтримку українцям, які прибули до цих країн з початку повномасштабної війни. Однак програми та ініціативи щодо фінансової допомоги постійно змінюються.
Новини.LIVE розповідають, що буде з виплатами українцям у Польщі та Німеччині у серпні 2025 року.
Скільки платять біженцям в Польщі
У цій країні державна допомога українцям, як йдеться на Соцпорталі, охоплює житло, працевлаштування, освіту, підтримку сімей з дітьми, осіб з інвалідністю та пенсіонерів. З 1 січня 2025 року розмір допомоги для біженців збільшено, він становить від 950 до 1 679 злотих (227-401 євро) на людину.
Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю передбачені такі виплати:
- Renta socjalna — соціальна стипендія в розмірі 1 900 злотих (453 євро);
- Świadczenie pielęgnacyjne — 3 287 злотих (783 євро) для батьків дітей з інвалідністю;
- Zasiłek pielęgnacyjny — 215 злотих (51 євро) для осіб старше 75 років;
- Dodatek pielęgnacyjny — 2 520 злотих (601 євро) на місяць для непрацездатних і малозабезпечених громадян.
Додаткова допомога передбачена для самотніх переселенців, чиї доходи не перевищують 2 157 злотих (514 євро), а також для багатодітних родин і пенсіонерів.
Сім'ям з дітьми у серпні доступні п'ять варіантів фінансової підтримки:
- Rodzina 800+ — 800 злотих (191 євро) щомісяця на кожну дитину до 18 років. З 1 червня 2025 року виплати залежать від реєстрації дитини в польській освітній системі (SIO).
- Becikowe — 1 000 злотих (238 євро) на народження дитини за умови медичного спостереження вагітності в Польщі та доходу сім'ї, не вищого за 1 922 злотих (458 євро) на людину.
- Rodzinny kapitał opiekuńczy — допомога для родин із дітьми від 12 до 35 місяців (500 злотих на місяць протягом 24 місяців або 1 000 злотих протягом 12 місяців).
- Aktywnie w żłobku — пільга на оплату ясел (1 500 злотих, для дитини з інвалідністю — 1 900 злотих).
- Zasilek rodzinny — щомісячна виплата малозабезпеченим сім'ям із дітьми (від 95 до 135 злотих, залежно від віку дитини).
Крім того, школярі у Польщі щороку отримують 300 злотих (72 євро) на навчальне приладдя в рамках програми Dobry Start.
Виплати українцям в Німеччині
Соціальні виплати для українців у Німеччині, як пояснили на порталі Ukraine Puls, спрямовані на заохочення до працевлаштування та адаптації, підкреслюючи важливість активної участі в житті країни.
Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:
- 563 євро — одинаки та одинокі батьки;
- 506 євро — кожен із подружжя;
- 451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;
- 471 євро — підлітки 14–17 років;
- 390 євро — діти 6–13 років;
- 357 євро — діти до 5 років.
Для дітей та підлітків у Німеччині передбачені такі додаткові виплати:
- 20 євро — щомісячна надбавка;
- 130 євро — на початку навчального року для шкільного приладдя;
- 65 євро — у другому семестрі навчального року на додаткові потреби.
Ці виплати допомагають забезпечити мінімальні потреби дітей у навчанні.
Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.
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