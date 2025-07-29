Допомога українцям у Польщі та Німеччині — які виплати можна отримати у серпні

Євро в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Польща та Німеччина продовжують надавати всебічну підтримку українцям, які прибули до цих країн з початку повномасштабної війни. Однак програми та ініціативи щодо фінансової допомоги постійно змінюються.

Новини.LIVE розповідають, що буде з виплатами українцям у Польщі та Німеччині у серпні 2025 року.

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У цій країні державна допомога українцям, як йдеться на Соцпорталі, охоплює житло, працевлаштування, освіту, підтримку сімей з дітьми, осіб з інвалідністю та пенсіонерів. З 1 січня 2025 року розмір допомоги для біженців збільшено, він становить від 950 до 1 679 злотих (227-401 євро) на людину.

Для пенсіонерів та осіб з інвалідністю передбачені такі виплати:

Renta socjalna — соціальна стипендія в розмірі 1 900 злотих (453 євро);

Świadczenie pielęgnacyjne — 3 287 злотих (783 євро) для батьків дітей з інвалідністю;

Zasiłek pielęgnacyjny — 215 злотих (51 євро) для осіб старше 75 років;

Dodatek pielęgnacyjny — 2 520 злотих (601 євро) на місяць для непрацездатних і малозабезпечених громадян.

Додаткова допомога передбачена для самотніх переселенців, чиї доходи не перевищують 2 157 злотих (514 євро), а також для багатодітних родин і пенсіонерів.

Сім'ям з дітьми у серпні доступні п'ять варіантів фінансової підтримки:

Rodzina 800+ — 800 злотих (191 євро) щомісяця на кожну дитину до 18 років. З 1 червня 2025 року виплати залежать від реєстрації дитини в польській освітній системі (SIO). Becikowe — 1 000 злотих (238 євро) на народження дитини за умови медичного спостереження вагітності в Польщі та доходу сім'ї, не вищого за 1 922 злотих (458 євро) на людину. Rodzinny kapitał opiekuńczy — допомога для родин із дітьми від 12 до 35 місяців (500 злотих на місяць протягом 24 місяців або 1 000 злотих протягом 12 місяців). Aktywnie w żłobku — пільга на оплату ясел (1 500 злотих, для дитини з інвалідністю — 1 900 злотих). Zasilek rodzinny — щомісячна виплата малозабезпеченим сім'ям із дітьми (від 95 до 135 злотих, залежно від віку дитини).

Крім того, школярі у Польщі щороку отримують 300 злотих (72 євро) на навчальне приладдя в рамках програми Dobry Start.

Виплати українцям в Німеччині

Соціальні виплати для українців у Німеччині, як пояснили на порталі Ukraine Puls, спрямовані на заохочення до працевлаштування та адаптації, підкреслюючи важливість активної участі в житті країни.

Сума щомісячних виплат Bürgergeld (для працездатних осіб) залежить від віку та сімейного стану:

563 євро — одинаки та одинокі батьки;

506 євро — кожен із подружжя;

451 євро — молодь 18–24 років без сім’ї;

471 євро — підлітки 14–17 років;

390 євро — діти 6–13 років;

357 євро — діти до 5 років.

Для дітей та підлітків у Німеччині передбачені такі додаткові виплати:

20 євро — щомісячна надбавка;

130 євро — на початку навчального року для шкільного приладдя;

65 євро — у другому семестрі навчального року на додаткові потреби.

Ці виплати допомагають забезпечити мінімальні потреби дітей у навчанні.

Особи пенсійного віку (65–67 років) або ті, хто не може працювати, можуть звернутися за допомогою Sozialhilfe, яка включає грошову підтримку, ваучери на оренду житла, харчування та засоби гігієни, а також одноразову допомогу на придбання меблів.

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