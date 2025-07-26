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Головна Економіка Де в Німеччині найвищі середні зарплати — суми у 2025 році

Де в Німеччині найвищі середні зарплати — суми у 2025 році

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 12:40
Середня зарплата в Німеччині — які суми і де працівникам платять найбільше у 2025
Євро в руках. Фото: Pexels

Обираючи місто для проживання в Німеччині, не завадить дізнатися, де вищі середні зарплати. Розрив у сумах доволі відчутний для багатьох населених пунктів. Наприклад, Гамбург лідирує в рейтингу міст із найбільшими доходами працівників.

Про це повідомило видання Tagesspiegel.

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Які середні зарплати в Німеччині

Згідно зі статистичними даними Федерального агентства зайнятості, найнижчий показник рівня оплати праці зафіксований в землях Макленбург-Передня Померанія (3 294 євро), Тюрингія (3 307 євро) та Саксен-Анхальт (3 353 євро). Натомість мешканці Гамбурга заробляли найбільше — 4 527 євро. Далі йдуть Баден-Вюртемберг (4 356 євро) та Гессен (4 325 євро).

"Медіанна зарплата по країні становила 4 013 євро, що на 218 євро або 5,7% більше, ніж у попередньому році. Рейтинг федеральних земель залишився незмінним порівняно з 2024-м. Жінки досі заробляють у середньому менше, ніж чоловіки: 3 793 євро на противагу 4 138 євро", — йдеться в повідомленні.

Варто зауважити, що оплата праці в Німеччині прямо залежить від віку та кваліфікації працівників. Люди без спеціальної освіти отримують близько 2 987 євро, а дипломовані фахівці — 3 870 євро в середньому. Найманці з вищою освітою та академічними досягненнями можуть розраховувати на зарплату 5 916 євро.

Які мінімальні ставки в Німеччині

За інформацією порталу Studying-in-Germany, на початку 2025 року погодинну мінімальну ставку підвищили до 12,82 євро. Мінімальна місячна заробітна плата теж змінилася у бік збільшення — до 2 222 євро брутто для працівників, які виконують посадові обов’язки на повній ставці.

Протягом наступних кількох років місцевий уряд планує підняти мінімальну погодинну ставку в два етапи:

  • з 1 січня 2026 року — до 13,90 євро;
  • до 1 січня 2027 року — на рівень 14,60 євро.

Таким чином у Німеччині хочуть покращити фінансовий добробут працівників, які заробляють "мінімалку". За даними агентства KNA, близько 6 мільйонів осіб станом на 2025 рік отримують невелику зарплату.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Німеччині посилюють вимоги до біженців, які отримують фінансову допомогу Bürgergeld. Нововведення стосуються зокрема українців. Тепер працездатні іноземці зобов’язані знайти роботу, а витрати на житло можуть обмежити.

Також ми писали, скільки треба заробляти в Німеччині, аби вважатися багатим. За підрахунками Німецького економічного інституту в Кельні, дохід самотньої людини має становити понад 5 780 євро/міс. Але сума зміниться для пари і повноцінної родини.

Німеччина робота гроші доходи зарплатня
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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