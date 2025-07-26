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Главная Экономика Где в Германии самые высокие средние зарплаты — суммы в 2025 году

Где в Германии самые высокие средние зарплаты — суммы в 2025 году

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 12:40
Средняя зарплата в Германии — какие суммы и где сотрудникам платят больше всего в 2025
Евро в руках. Фото: Pexels

Выбирая город для проживания в Германии, не помешает узнать, где выше средние зарплаты. Разрыв в суммах довольно ощутимый для многих населенных пунктов. Например, Гамбург лидирует в рейтинге городов с наибольшими доходами сотрудников.

Об этом сообщило издание Tagesspiegel.

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Какие средние зарплаты в Германии

Согласно статистическим данным Федерального агентства занятости, самый низкий показатель уровня оплаты труда зафиксирован в землях Макленбург-Передняя Померания (3 294 евро), Тюрингия (3 307 евро) и Саксен-Анхальт (3 353 евро). Зато жители Гамбурга зарабатывали больше всего — 4 527 евро. Далее следуют Баден-Вюртемберг (4 356 евро) и Гессен (4 325 евро).

"Медианная зарплата по стране составила 4 013 евро, что на 218 евро или 5,7% больше, чем в предыдущем году. Рейтинг федеральных земель остался неизменным по сравнению с 2024-м. Женщины все еще зарабатывают в среднем меньше, чем мужчины: 3 793 евро в противовес 4 138 евро", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что оплата труда в Германии напрямую зависит от возраста и квалификации сотрудников. Люди без специального образования получают около 2 987 евро, а дипломированные специалисты — 3 870 евро в среднем. Наемные рабочие с высшим образованием и академическими достижениями могут рассчитывать на зарплату 5 916 евро.

Какие минимальные ставки в Германии

По информации портала Studying-in-Germany, в начале 2025 года почасовую минимальную ставку повысили до 12,82 евро. Минимальная месячная заработная плата тоже изменилась в сторону увеличения — до 2 222 евро брутто для сотрудников, выполняющих должностные обязанности на полной ставке.

В течение следующих нескольких лет местное правительство планирует поднять минимальную почасовую ставку в два этапа:

  • с 1 января 2026 года — до 13,90 евро;
  • до 1 января 2027 года — на уровень 14,60 евро.

Таким образом в Германии хотят улучшить финансовое благосостояние сотрудников, которые зарабатывают "минималку". По данным агентства KNA, около 6 миллионов человек по состоянию на 2025 год получают небольшую зарплату.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Германии ужесточают требования к беженцам, которые получают финансовую помощь Bürgergeld. Нововведения касаются в частности украинцев. Теперь трудоспособные иностранцы обязаны найти работу, а расходы на жилье могут ограничить.

Также мы писали, сколько надо зарабатывать в Германии, чтобы считаться богатым. По подсчетам Немецкого экономического института в Кельне, доход одинокого человека должен составлять более 5 780 евро/мес. Но сумма изменится для пары и полноценной семьи.

Германия работа деньги доходы зарплата
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
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