Середній клас у Німеччині — з яким доходом пара вважається багатою у 2025

Купюри євро. Фото: Unsplash

Маючи високі доходи, людина не обов’язково почуває себе багатою. Це дещо суб’єктивне сприйняття, а результат залежить від того, з ким ведеться порівняння. Значну роль також відіграє купівельна спроможність. Цікаво дізнатися, від якої суми заробітку можна вважатися багатим у Німеччині.

Про це йдеться в дослідженні Німецького економічного інституту в Кельні.

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Хто належить до класу багатіїв у Німеччині

Аби розвіяти невизначеність, дослідники обрахували чітку суму прибутку, яка дозволяє віднести людину до класу багатіїв. Наприклад, заробляючи від 80 до 150% медіанного чистого доходу домогосподарства, скоригованого на потреби, можна сміливо вважати себе представником середнього класу в Німеччині.

Для самотніх людей це сума від 1 850 до 3 470 євро нетто на місяць. Починаючи з 250% медіанного чистого доходу — понад 5 780 євро/міс. — можна говорити про приналежність до класу багатіїв. Водночас суми змінюються для пар і залежно від кількості дітей у родині.

"Для бездітних пар поріг входження до вищого класу починається з 8 670 євро спільного доходу на місяць, тобто в середньому раніше, ніж для двох людей окремо. Для сім'ї з чотирьох осіб межі середнього класу становлять від 3 880 до 7 280 євро, а вищого — від 12 140 євро. Лише близько 4% людей у ​​Німеччині можуть вважатися багатими", — йдеться в дослідженні.

До категорії бідних відносять німців, які мають у власному розпорядженні менше 60% медіанного доходу. Для самотніх людей це сума до 1 390 євро нетто на місяць.

Скільки заробляють в Німеччині

Щоб зрозуміти, наскільки важко або легко потрапити в когорту людей середнього класу, варто дізнатися заробіток штатних працівників у Німеччині. Існує відчутна різниця в річних доходах залежно від федеральної землі та сфери діяльності:

працівники фінансового сектору — понад 63 000 євро;

сектор ІТ — близько 60 000 євро;

банківська справа, енерго- та водопостачання — близько 42 000 євро;

освіта, ресторанний бізнес, харчова промисловість і страхування — приблизно 30 000 євро.

Середній заробіток особливо високий в економічно сильних землях: Гессен, Баден-Вюртемберг, Баварія і Гамбург. Також є відмінності між міськими та сільськими районами: медіанний дохід, скоригований на потреби, в середньому на 116 євро більший у містах.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, тариф на електроенергію в Німеччині складається з фіксованої плати за доставляння та ціни за кіловат-годину. Середній тариф у 2025 році перебуває на рівні 30 євроцентів (близько 15 грн) за кВт-год. Сім'я з трьох осіб витрачає на рік орієнтовно 2 500 кВт-год (750 євро).

Також ми писали, яка світова валюта вже вийшла з ужитку і не використовується в розрахункових операціях. Німецька марка перебувала в обігу до 2002 року, поки не з’явилося євро. Валюта відігравала центральну роль в економіці післявоєнної Європи.