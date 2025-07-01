Застаріла валюта — якими грошима більше ніхто не користується у 2025 році

Різні банкноти. Фото: Pexels

Гроші як політичний та соціальний інструмент не можуть вийти з ужитку. Вони існуватимуть в тій чи іншій формі завжди для економічної стабільності. Однак застаріти може конкретна валюта, на місце якої прийде новіша.

Сайт Новини.LIVE розповідає, яку валюту більше не використовують у світі.

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Яка валюта застаріла

В різні епохи валюта мала нестандартний вигляд. Наприклад, у стародавньому Китаї користувалися піковими монетами, схожими на великі металеві сільськогосподарські знаряддя. В Індії першим типом банкноти була оленяча шкіра, яку розрізали на шматки і прикрашали барвистими краями.

Близько 1500 року в центральній Мексиці та деяких частинах Центральної Америки валютою були леза сокири, або ацтекські мотики. Наприкінці 17 століття в Массачусетсі використовували соснові шилінги, на яких зображали один з основних експортних товарів колонії — сосни.

Массачусетські монети — соснові шилінги. Фото: Reddit

Ще у 19 столітті мешканці Африки, Азії, Австралії та островів Тихого океану здійснювали розрахунки за допомогою мушель каурі. Їх створюють молюски: завдяки невеликому розміру, міцності та однорідності мушлі перетворилися на місцеві гроші.

За даними порталу Bitrawr, близько 600 валют більше не перебувають в обігу. Серед них такі:

югославський динар;

лайбахська ліра;

угорський мільпенго;

купоно-карбованці;

азербайджанський туман;

чехословацька крона;

радянський рубль;

східноафриканський флорин;

австрійська крона.

Не можна не згадати про німецьку марку. Валютою користувалися до 2002 року, поки її не замінило євро. Вперше марку прийняли як законну грошову одиницю Федеративної Республіки Німеччина в 1948 році. Вона стала символом возз'єднаної німецької держави та відігравала центральну роль в економіці Європи.

Валюта ФРН — німецька марка. Фото: Deutsches Sprachzentrum

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, українцям можуть продати фальшиві долари. Щоб перевірити купюру на справжність, потрібно звернути увагу на колір і якість друку, елементи захисту — водяний знак, і текстуру паперу.

Також ми писали, які валюти найдешевші у світі. Перша п’ятірка складається з ліванського фунта (0,000011 дол), іранського ріала (0,000024 дол.), в'єтнамського донга (0,000038 дол.), лаоського кіпа (0,000046 дол.) та індонезійської рупії (0,000062 дол.).