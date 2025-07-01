Устаревшая валюта — какими деньгами больше никто не пользуется в 2025 году

Валюта не в употреблении — какими купюрами уже не расплатиться
Деньги как политический и социальный инструмент не могут выйти из употребления. Они будут существовать в той или иной форме всегда для экономической стабильности. Однако устареть может конкретная валюта, на место которой придет более новая.
Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую валюту больше не используют в мире.
Какая валюта устарела
В разные эпохи валюта имела нестандартный вид. Например, в древнем Китае пользовались пиковыми монетами, похожими на большие металлические сельскохозяйственные орудия. В Индии первым типом банкноты была оленья кожа, которую разрезали на куски и украшали красочными краями.
Около 1500 года в центральной Мексике и некоторых частях Центральной Америки валютой были лезвия топора, или ацтекские мотыги. В конце 17 века в Массачусетсе использовали сосновые шиллинги, на которых изображали один из основных экспортных товаров колонии — сосны.
Еще в 19 веке жители Африки, Азии, Австралии и островов Тихого океана осуществляли расчеты с помощью раковин каури. Их создают моллюски: благодаря небольшому размеру, прочности и однородности раковины превратились в местные деньги.
По данным портала Bitrawr, около 600 валют больше не находятся в обращении. Среди них такие:
- югославский динар;
- лайбахская лира;
- венгерский мильпенго;
- купоно-карбованцы;
- азербайджанский туман;
- чехословацкая крона;
- советский рубль;
- восточноафриканский флорин;
- австрийская крона.
Нельзя не упомянуть о немецкой марке. Валютой пользовались до 2002 года, пока ее не заменило евро. Впервые марку приняли как законную денежную единицу Федеративной Республики Германия в 1948 году. Она стала символом воссоединенного немецкого государства и играла центральную роль в экономике Европы.
Что еще нужно знать украинцам
Напомним, украинцам могут продать фальшивые доллары. Чтобы проверить купюру на подлинность, нужно обратить внимание на цвет и качество печати, элементы защиты — водяной знак, и текстуру бумаги.
Также мы писали, какие валюты самые дешевые в мире. Первая пятерка состоит из ливанского фунта (0,000011 долл.), иранского риала (0,000024 долл.), вьетнамского донга (0,000038 долл.), лаосского кипа (0,000046 долл.) и индонезийской рупии (0,000062 долл.).
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