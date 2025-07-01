Устаревшая валюта — какими деньгами больше никто не пользуется в 2025 году

Разные банкноты. Фото: Pexels

Деньги как политический и социальный инструмент не могут выйти из употребления. Они будут существовать в той или иной форме всегда для экономической стабильности. Однако устареть может конкретная валюта, на место которой придет более новая.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какую валюту больше не используют в мире.

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Какая валюта устарела

В разные эпохи валюта имела нестандартный вид. Например, в древнем Китае пользовались пиковыми монетами, похожими на большие металлические сельскохозяйственные орудия. В Индии первым типом банкноты была оленья кожа, которую разрезали на куски и украшали красочными краями.

Около 1500 года в центральной Мексике и некоторых частях Центральной Америки валютой были лезвия топора, или ацтекские мотыги. В конце 17 века в Массачусетсе использовали сосновые шиллинги, на которых изображали один из основных экспортных товаров колонии — сосны.

Массачусетские монеты — сосновые шиллинги. Фото: Reddit

Еще в 19 веке жители Африки, Азии, Австралии и островов Тихого океана осуществляли расчеты с помощью раковин каури. Их создают моллюски: благодаря небольшому размеру, прочности и однородности раковины превратились в местные деньги.

По данным портала Bitrawr, около 600 валют больше не находятся в обращении. Среди них такие:

югославский динар;

лайбахская лира;

венгерский мильпенго;

купоно-карбованцы;

азербайджанский туман;

чехословацкая крона;

советский рубль;

восточноафриканский флорин;

австрийская крона.

Нельзя не упомянуть о немецкой марке. Валютой пользовались до 2002 года, пока ее не заменило евро. Впервые марку приняли как законную денежную единицу Федеративной Республики Германия в 1948 году. Она стала символом воссоединенного немецкого государства и играла центральную роль в экономике Европы.

Валюта ФРГ — немецкая марка. Фото: Deutsches Sprachzentrum

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, украинцам могут продать фальшивые доллары. Чтобы проверить купюру на подлинность, нужно обратить внимание на цвет и качество печати, элементы защиты — водяной знак, и текстуру бумаги.

Также мы писали, какие валюты самые дешевые в мире. Первая пятерка состоит из ливанского фунта (0,000011 долл.), иранского риала (0,000024 долл.), вьетнамского донга (0,000038 долл.), лаосского кипа (0,000046 долл.) и индонезийской рупии (0,000062 долл.).