Найдешевша валюта світу — який курс до долара і скільки можна купити за гривню

Пачка ліванських фунтів. Фото: кадр із відео

Статус найслабшої валюти світу означає найнижчу купівельну спроможність серед усіх існуючих грошових одиниць. До цього зазвичай призводить нестабільна політична ситуація в країні, недостатній рівень освіти населення, слабкі торгові зв’язки, відсутність стратегічно важливих ресурсів, швидкі темпи інфляції тощо.

Яку валюту вважають найслабшою і найдешевшою, розповіли фахівці XS.com.

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Десятка найслабших валют світу

Вартість національної валюти формують зовнішні та внутрішні чинники. Наприклад, незадовільні темпи зростання економіки, великий державний борг і дефіцит бюджету, затяжні війни, високий рівень корупції, слабкий контроль криміналу і тіньового бізнесу, дефіцит затребуваних товарів і багато іншого.

Окремо або в комплексі ці причини призводять до гіперінфляції, знецінення грошей і мінімальної купівельної спроможності. Максимальна девальвація станом на кінець червня 2025 року торкнулася таких валют:

ліванський фунт (LBP) — 0,000011 дол. (фінансова криза, політична нестабільність, крах банківської системи);

іранський ріал (IRR) — 0,000024 дол. (санкції, інфляція, залежність від нафти, політична нестабільність);

в'єтнамський донг (VND) — 0,000038 дол. (історична інфляція, неефективне управління валютою);

лаоський кіп (LAK) — 0,000046 дол. (сільськогосподарська економіка, низький рівень індустріалізації, торговельний дисбаланс);

індонезійська рупія (IDR) — 0,000062 дол. (волатильність, інфляція, великі державні витрати);

узбецький сом (UZS) — 0,000079 дол. (пострадянська інфляція, закрита економіка, повільні реформи);

сирійський фунт (SYP) — 0,00007 дол. (громадянська війна, санкції, економічний колапс);

гвінейський франк (GNF) — 0,00012 дол. (надмірна залежність від гірничодобувної промисловості, корупція, слабка інфраструктура);

парагвайський гуарані (PYG) — 0,00013 дол. (слабка економіка, обмежена диверсифікація);

малагаський аріарі (MGA) — 0,00023 дол. (залежність від сільського господарства, політична нестабільність).

Ці валюти не цікаві поза межами держав, у яких вони вважаються розрахунковими одиницями. Їх неможливо навіть за безцінь купити в обмінниках або банках, потрібно їхати безпосередньо на територію країни походження.

Скільки валюти можна купити за 1 гривню

Цікаво дізнатися курс найслабших валют світу до української гривні. Так, витративши всього 1 грн, вдасться отримати 2 149 ліванських фунтів. Конвертація в іранський ріал принесе 1010 IRR. За монетку номіналом 1 грн дадуть 626 в'єтнамських донгів, 517 лаоських кіп, 388 індонезійських рупій та майже 302 узбецьких соми.

Також наші громадяни отримають 312 сирійських фунтів, 208 гвінейських франків, 191 парагвайський гуарані та 105 малагаських аріарі. Звісно, доведеться постаратися, аби знайти місце, де вдасться здійснити обмін таких валют.

Нагадаємо, у світі існують купюри номіналом понад 100 доларів. До 1969 року в обігу перебували американські банкноти номіналом 500 доларів, 1 тис. доларів, 5 тис. доларів і 10 тис. доларів. Свого часу навіть випустили купюру 100 тис. доларів.

Також ми писали, що в обміннику та банку можуть відмовити прийняти долари з ознаками сильного зношення. Пошкоджені купюри відправляють на інкасо в іноземний банк-кореспондент для заміни на нові, але ця послуга недешева.