Самая дешевая валюта мира — какой курс к доллару и сколько можно купить за гривну

Пачка ливанских фунтов. Фото: кадр из видео

Статус самой слабой валюты мира означает самую низкую покупательную способность среди всех существующих денежных единиц. К этому обычно приводит нестабильная политическая ситуация в стране, недостаточный уровень образования населения, слабые торговые связи, отсутствие стратегически важных ресурсов, быстрые темпы инфляции и т.д.

Какую валюту считают самой слабой и дешевой, рассказали специалисты XS.com.

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Стоимость национальной валюты формируют внешние и внутренние факторы. Например, неудовлетворительные темпы роста экономики, большой государственный долг и дефицит бюджета, затяжные войны, высокий уровень коррупции, слабый контроль криминала и теневого бизнеса, дефицит востребованных товаров и многое другое.

По отдельности или в комплексе эти причины приводят к гиперинфляции, обесцениванию денег и минимальной покупательной способности. Максимальная девальвация по состоянию на конец июня 2025 года коснулась таких валют:

ливанский фунт (LBP) — 0,000011 долл. (финансовый кризис, политическая нестабильность, крах банковской системы);

иранский риал (IRR) — 0,000024 долл. (санкции, инфляция, зависимость от нефти, политическая нестабильность);

вьетнамский донг (VND) — 0,000038 долл. (историческая инфляция, неэффективное управление валютой);

лаосский кип (LAK) — 0,000046 долл. (сельскохозяйственная экономика, низкий уровень индустриализации, торговый дисбаланс);

индонезийская рупия (IDR) — 0,000062 долл. (волатильность, инфляция, большие государственные расходы);

узбекский сом (UZS) — 0,000079 долл. (постсоветская инфляция, закрытая экономика, медленные реформы);

сирийский фунт (SYP) — 0,00007 долл. (гражданская война, санкции, экономический коллапс);

гвинейский франк (GNF) — 0,00012 долл. (чрезмерная зависимость от горнодобывающей промышленности, коррупция, слабая инфраструктура);

парагвайский гуарани (PYG) — 0,00013 долл. (слабая экономика, ограниченная диверсификация);

малагасский ариари (MGA) — 0,00023 долл. (зависимость от сельского хозяйства, политическая нестабильность).

Эти валюты не интересны вне пределов государств, в которых они считаются расчетными единицами. Их невозможно даже за бесценок купить в обменниках или банках, нужно ехать непосредственно на территорию страны происхождения.

Сколько валюты можно купить за 1 гривну

Интересно узнать курс самых слабых валют мира к украинской гривне. Так, потратив всего 1 грн, удастся получить 2 149 ливанских фунтов. Конвертация в иранский риал принесет 1010 IRR. За монетку номиналом 1 грн дадут 626 вьетнамских донгов, 517 лаосских кип, 388 индонезийских рупий и почти 302 узбекских сома.

Также наши граждане получат 312 сирийских фунтов, 208 гвинейских франков, 191 парагвайский гуарани и 105 малагасских ариари. Конечно, придется постараться, чтобы найти место, где удастся осуществить обмен таких валют.

Напомним, в мире существуют купюры номиналом более 100 долларов. До 1969 года в обращении находились американские банкноты номиналом 500 долларов, 1 тыс. долларов, 5 тыс. долларов и 10 тыс. долларов. В свое время даже выпустили купюру 100 тыс. долларов.

Также мы писали, что в обменнике и банке могут отказать принять доллары с признаками сильного износа. Поврежденные купюры отправляют на инкассо в иностранный банк-корреспондент для замены на новые, но эта услуга недешевая.