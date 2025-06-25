В обміннику не прийняли долари — куди йти з пошкодженою валютою

Зношений долар. Фото: кадр із відео

Обмінники і банки можуть відмовляти клієнтам у продажу непридатних доларів. Такими вважаються купюри, що набули ознак сильного зношення або пошкодження. Постає питання, що робити з іноземною готівкою, яка стала неплатіжною.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які долари не приймають на обмін в Україні.

Реклама

Читайте також:

Ознаки сильного зношення валюти

Учасники валютного ринку повинні послуговуватися нормами Національного банку, коли мова заходить про обмін іноземних купюр. Ознаки значного пошкодження перераховані в Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні № 103 (зі змінами).

Відмова в обміні доларів обґрунтована, якщо готівка має:

розриви на частини;

пошкоджені елементи дизайну та захисту;

змінений первісний колір паперу та/або зображень;

локальні забруднення (плями), включно з видимими в ультрафіолетових променях, загальна площа яких перевищує 50%;

загальні забруднення, включно з тими, що спричиняють люмінесценцію паперу в ультрафіолетових променях;

обпалення, трухлявість, гнилість (отримані внаслідок тривалої дії вологи, рідин, хімікатів);

явні друкарські недоліки.

Така валюта не підлягає обміну, не може використовуватися в розрахункових операціях. Але виникає питання: невже власникам нічого не залишається, окрім як викинути непридатні готівкові гроші? Насправді, вихід є, проте він вимагає фінансових вкладень.

Що робити зі зношеними доларами

Українці можуть скористатися послугою інкасо — відправити валюту в іноземний банк-кореспондент для повноцінної заміни. Деякі фінансові установи приймають у клієнтів замовлення та організовують логістику, беручи комісію за надання сервісу — зазвичай це відсоток від транспортованої суми.

Через повномасштабну війну можливості логістики сильно обмежилися та ускладнилися, що відобразилося на вартості послуги. Нею користуються українці, яким потрібно здійснити заміну солідної суми, адже платити за відправку кількох банкнот за кордон нерентабельно. У 2025 року інкасо коштує:

ПриватБанк — 10%;

Райффайзен Банк — 7%;

MTB-Bank — 20%.

Плюс можуть виникнути додаткові витрат, наприклад, на перевірку справжності купюр. Це недешево, тож пересічним українцям, які володіють однією-двома пошкодженими банкнотами, недоцільно замовляти послугу інкасо.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, валютний ринок України функціонує за власними правилами. Він має особливості, які дозволяють відслідкувати динаміку дорожчання і здешевлення американського долара. Іншими словами, громадяни можуть вигідно продати валюту в конкретні дні тижня.

Також ми писали, що українцям не рекомендують купувати і продавати валюту на чорному ринку. Це супроводжується потенційними проблемами, зокрема одержанням фальшивих купюр. Плюс приватні особи часто маніпулюють курсами для максимальної вигоди від угод.