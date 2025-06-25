В обменнике не приняли доллары — куда идти с поврежденной валютой

Изношенный доллар. Фото: кадр из видео

Обменники и банки могут отказывать клиентам в продаже непригодных долларов. Такимы считаются купюры, которые приобрели признаки сильного износа или повреждения. Возникает вопрос, что делать с иностранной наличностью, ставшей неплатежной.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие доллары не принимают на обмен в Украине.

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Признаки сильного износа валюты

Участники валютного рынка должны пользоваться нормами Национального банка, когда речь заходит об обмене иностранных купюр. Признаки значительного повреждения перечислены в Инструкции о порядке организации кассовой работы банками и проведения платежных операций поставщиками платежных услуг в Украине № 103 (с изменениями).

Отказ в обмене долларов обоснован, если наличка имеет:

разрывы на части;

поврежденные элементы дизайна и защиты;

измененный первоначальный цвет бумаги и/или изображений;

локальные загрязнения (пятна), включая видимые в ультрафиолетовых лучах, общая площадь которых превышает 50%;

общие загрязнения, включая те, которые вызывают люминесценцию бумаги в ультрафиолетовых лучах;

обожжение, трухлявость, гнилость (полученные вследствие длительного воздействия влаги, жидкостей, химикатов);

явные типографские недостатки.

Такая валюта не подлежит обмену, не может использоваться в расчетных операциях. Но возникает вопрос: неужели владельцам ничего не остается, кроме как выбросить непригодные наличные деньги? На самом деле, выход есть, однако он требует финансовых вложений.

Что делать с изношенными долларами

Украинцы могут воспользоваться услугой инкассо — отправить валюту в иностранный банк-корреспондент для полноценной замены. Некоторые финансовые учреждения принимают у клиентов заказы и организовывают логистику, беря комиссию за предоставление сервиса — обычно это процент от транспортируемой суммы.

Из-за полномасштабной войны возможности логистики сильно ограничились и усложнились, что отразилось на стоимости услуги. Ею пользуются украинцы, которым нужно осуществить замену солидной суммы, ведь платить за отправку нескольких банкнот за границу нерентабельно. В 2025 году инкассо стоит:

ПриватБанк — 10%;

Райффайзен Банк — 7%;

MTB-Bank — 20%.

Плюс могут возникнуть дополнительные расходы, например, на проверку подлинности купюр. Это недешево, поэтому рядовым украинцам, которые владеют одной-двумя поврежденными банкнотами, нецелесообразно заказывать услугу инкассо.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, валютный рынок Украины функционирует по собственным правилам. Он имеет особенности, которые позволяют отследить динамику удорожания и удешевления американского доллара. Другими словами, граждане могут выгодно продать валюту в конкретные дни недели.

Также мы писали, что украинцам не рекомендуют покупать и продавать валюту на черном рынке. Это сопровождается потенциальными проблемами, в частности получением фальшивых купюр. Плюс частные лица часто манипулируют курсами для максимальной выгоды от сделок.