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Головна Економіка Небезпечний обмін валюти — як українцям не треба купувати долари

Небезпечний обмін валюти — як українцям не треба купувати долари

Ua en ru
Дата публікації: 23 червня 2025 16:10
Купити долари на чорному ринку — що може піти не так для власників валюти
Доларова купюра в руках. Фото: Pexels
Ключові моменти Проблеми від чорного ринку валюти Як уникнути проблем через обмін валюти Що ще варто знати українцям

Чимало українців купують долари у приватних осіб, тобто на так званому чорному ринку іноземної валюти. Громадяни обирають такий спосіб обміну через вигідні курсові показники. Але рідко замислюються над потенційними наслідками.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що може піти не так при купівлі доларів на чорному ринку.

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Проблеми від чорного ринку валюти

Приватні продавці намагаються конкурувати з обмінниками і банками, встановлюючи трохи вигідніший готівковий курс доларів/євро. Але різниця не настільки суттєва, аби через "копійки" наражати себе на небезпеку. Серед поширених проблем, які можуть з’явитися через обмін валюти на чорному ринку, виділяють п’ять основних.

  1. Одержання фальшивих купюр. Найбільша ймовірність купити фальсифікат — саме у приватних осіб. Клієнти не можуть на місці перевірити справжність купюр і не мають впевненості щодо їх якості.
  2. Пограбування. Нерідко за місцями дислокації тіньовиків слідкують зловмисники, які можуть напасти після завершення угоди і вкрасти валюту. Особливо якщо відбулася купівля-продаж значної суми.
  3. Маніпуляція курсом. Продавці на чорному ринку не повинні дотримуватися норм і правил, встановлених Національним банком для ліцензованих фінансових установ. Тому не варто дивуватися, що курси раптово змінюються, а умови співпраці стають менш вигідними.
  4. Покарання за порушення. Якщо придбаєте фальшиву валюту на чорному ринку і будете нею користуватись, не виключена відповідальність за Кримінальним кодексом. Може загрожувати штраф або позбавлення волі, це залежить від суми та індивідуальних обставин справи.
  5. Відсутність права на захист. У разі шахрайства клієнти не можуть поскаржитися в НБУ і вимагати справедливості. Звернення в поліцію також не завжди допомагає.

Як уникнути проблем через обмін валюти

Поради лежать на поверхні, але менш ефективними вони не стають. Українцям варто купувати і продавати іноземні купюри виключно в офіційних пунктах, які здійснюють діяльність на основі ліцензії. Тоді ризик отримати фальсифікат мінімізується, як і загроза натрапити на аферистів.

Водночас не завадить оглядати долари, навіть придбані в банку чи обміннику. Слід вивчити, за якими зовнішніми ознаками відрізняють справжні готівкові гроші від підробки — зазвичай це відсутність водяних знаків/рельєфних елементів/захисної стрічки тощо.

Аби не виникло проблем із підтвердженням факту купівлі валюти, завжди зберігайте квитанцію або чек. Ці документи є доказом легальної угоди, з ними можна звернутися в поліцію або контролюючий орган зі скаргою на обман.

Нарешті, ніколи не "ведіться" на оголошення в Telegram-каналах. Там часто публікують пропозиції з вигідними курсами, обіцяють продати дешевше і купити дорожче, але ризик натрапити на шахрая ще більший, ніж у випадку приватних осіб, які стоять на вулиці.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, валютний ринок України переживає непрості часи. На офіційні курси долара та євро тиснуть геополітичні чинники, через які відбуваються серйозні коливання показників. Експерти передбачають, що найближчим часом не станеться різкого обвалу гривні.

Також ми писали, що деякі долари потрапили у "чорний список" обмінників. Фінансові установи нерідко відмовляються приймати у клієнтів купюри давніх років емісії, наприклад, 1996 року випуску. Такі банкноти складніше перевіряти на справжність.

долар шахрайство валюта обмінники обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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