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Головна Економіка Валютне ралі — чого чекати від курсу долара і євро вже скоро

Валютне ралі — чого чекати від курсу долара і євро вже скоро

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Дата публікації: 18 червня 2025 04:30
Валюта на порозі зрушень — що буде з курсом долара і євро зовсім скоро
Клієнт обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Ключові моменти Чого чекати від курсу долара Що буде з курсом євро

Валютний ринок України переживає непрості часи. Геополітичні та воєнні чинники вносять нервозність у настрої інвесторів по всьому світі, що відображається на курсових показниках. Долар продовжує втримувати позиції, а євро регулярно оновлює рекорди вартості. Валюти можуть чекати певні зрушення найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсами долара та євро у другій половині червня 2025 року.

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Чого чекати від курсу долара

На показники тиснуть як зовнішні фактори (конфлікт між Ізраїлем та Іраном, вартість нафти), так і внутрішні (ситуація на фронті, джерела фінансування оборонних витрат). Ці ризики важко повністю прорахувати, тому ринкові гравці змушені закладати їх на максимальному рівні.

В ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив, що ситуація на валютному ринку України залишатиметься прогнозованою у червні. Але завжди існує загроза впливу непередбачуваних обставин.

"У нас йде зовнішня допомога, немає надзвичайного попиту на долар. Але абсолютно не зрозуміло, що відбувається з позицією США по завершенню війни, чи буде Росія розгортати наступ тощо. Тут є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не бачу, щоб національна валюта раптово обвалилась", — зауважив експерт.

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Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З іншого боку, 18 червня заплановане засідання Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок. Це завжди провокує ралі за парою євро/долар у світі. Федрезерв може визначитися з основним питанням: розпочати новий цикл пом'якшення монетарної політики чи знову його відкласти.

Результати засідання здатні вилитися у серйозні курсові стрибки пари євро/долар, що спричинить коливання на міжбанківському та готівковому ринках. На думку аналітика Олексія Козирева, найближчим часом діапазон вартості американського долара становитиме 41,05-41,90 грн.

Перетину психологічного рівня, швидше за все, не буде, оскільки Національний банку триматиме ситуацію під контролем завдяки своїй присутності на торгах.

Що буде з курсом євро

Офіційний курс гривні до євро пересік позначку 48 грн і не планує зупинятися на досягнутому. Аби мінімізувати ризики значного коливання вартості національної валюти США, регулятор може "залишити всі наслідки світових катаклізмів на відкуп коливань гривні щодо євро".

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Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Цілком можливо, показник на готівковому ринку перебуватиме в межах коридору 46,90-48,50 грн (купівля-продаж). Експерти не виключають ймовірність спекуляцій, тож нашим громадянам варто з обережністю підходити до обміну валюти. Олексій Плотніков рекомендує зачекати з операціями — не купувати євро, поки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, українцям можуть трапитися фальшиві купюри іноземної валюти. Найвищий ризик отримати підроблені долари у громадян, які купують готівку онлайн або на чорному ринку. Потрібно навчитися відрізняти справжні гроші від фальсифікованих за зовнішніми ознаками.

Також ми писали, яку валюту краще брати українцям у подорож Албанією. В обігу перебуває національна валюта — лек — і євро. В магазинах приймають європейські гроші, адже курс постійно зростає, а решту здебільшого дають в леках.

курс долара курс євро долар євро обмін валют
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
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