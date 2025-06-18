Валюта на порозі зрушень — що буде з курсом долара і євро зовсім скоро

Клієнт обмінника валют. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE

Валютний ринок України переживає непрості часи. Геополітичні та воєнні чинники вносять нервозність у настрої інвесторів по всьому світі, що відображається на курсових показниках. Долар продовжує втримувати позиції, а євро регулярно оновлює рекорди вартості. Валюти можуть чекати певні зрушення найближчим часом.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що буде з курсами долара та євро у другій половині червня 2025 року.

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На показники тиснуть як зовнішні фактори (конфлікт між Ізраїлем та Іраном, вартість нафти), так і внутрішні (ситуація на фронті, джерела фінансування оборонних витрат). Ці ризики важко повністю прорахувати, тому ринкові гравці змушені закладати їх на максимальному рівні.

В ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE доктор економічних наук Олексій Плотніков зауважив, що ситуація на валютному ринку України залишатиметься прогнозованою у червні. Але завжди існує загроза впливу непередбачуваних обставин.

"У нас йде зовнішня допомога, немає надзвичайного попиту на долар. Але абсолютно не зрозуміло, що відбувається з позицією США по завершенню війни, чи буде Росія розгортати наступ тощо. Тут є чинники позаекономічні, які можуть вплинути на курс гривні до долара. Я не бачу, щоб національна валюта раптово обвалилась", — зауважив експерт.

Коливання офіційного курсу гривні до долара. Фото: скриншот/НБУ

З іншого боку, 18 червня заплановане засідання Федеральної резервної системи США щодо відсоткових ставок. Це завжди провокує ралі за парою євро/долар у світі. Федрезерв може визначитися з основним питанням: розпочати новий цикл пом'якшення монетарної політики чи знову його відкласти.

Результати засідання здатні вилитися у серйозні курсові стрибки пари євро/долар, що спричинить коливання на міжбанківському та готівковому ринках. На думку аналітика Олексія Козирева, найближчим часом діапазон вартості американського долара становитиме 41,05-41,90 грн.

Перетину психологічного рівня, швидше за все, не буде, оскільки Національний банку триматиме ситуацію під контролем завдяки своїй присутності на торгах.

Що буде з курсом євро

Офіційний курс гривні до євро пересік позначку 48 грн і не планує зупинятися на досягнутому. Аби мінімізувати ризики значного коливання вартості національної валюти США, регулятор може "залишити всі наслідки світових катаклізмів на відкуп коливань гривні щодо євро".

Коливання офіційного курсу гривні до євро. Фото: скриншот/НБУ

Цілком можливо, показник на готівковому ринку перебуватиме в межах коридору 46,90-48,50 грн (купівля-продаж). Експерти не виключають ймовірність спекуляцій, тож нашим громадянам варто з обережністю підходити до обміну валюти. Олексій Плотніков рекомендує зачекати з операціями — не купувати євро, поки ситуація не стабілізується.

Нагадаємо, українцям можуть трапитися фальшиві купюри іноземної валюти. Найвищий ризик отримати підроблені долари у громадян, які купують готівку онлайн або на чорному ринку. Потрібно навчитися відрізняти справжні гроші від фальсифікованих за зовнішніми ознаками.

Також ми писали, яку валюту краще брати українцям у подорож Албанією. В обігу перебуває національна валюта — лек — і євро. В магазинах приймають європейські гроші, адже курс постійно зростає, а решту здебільшого дають в леках.