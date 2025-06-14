Найдорожча валюта в Європі — який курс до долара, євро та гривні

Гроші в гаманці. Фото: Unsplash

Головним показником економічної стабільності країни вважається вартість національної валюти. Найдорожчим у світі визнали кувейтський динар, він коштує 3,27 дол. Постає питання, яка валюта має статус найсильнішої в Європейському Союзі.

Про це розповіли в Unex Bank.

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Яка валюта найдорожча в Європі

Стабільно міцну позицію на світовому валютному ринку має британський фунт стерлінгів. Станом на 14 червня 2025 року курс до американського долара перебуває на рівні 1,36, до євро — 1,17. У перерахунку на гривні матимемо 56,14 грн за фунт.

Велика Британія не відмовилася від національної валюти, хоча входила у склад Європейського Союзу. Це дозволило фунту затвердитися на міжнародному ринку і втримати високу вартість.

Постає питання, завдяки чому валюта настільки зміцнилася. Причин існує багато, найголовнішими серед них вважають:

історичну цінність — фунт стерлінгів був головною світовою резервною валютою у 17-19 століттях;

популярність на біржі FOREX (найбільший фінансовий ринок, на якому торгують грошовими одиницями);

високий попит, що сприяє збільшенню ціни;

низький рівень інфляції у Великій Британії;

активну діяльність інвесторів;

платіжний баланс (відсутність бюджетного дефіциту);

низький рівень державного боргу.

Купюра 20 фунтів стерлінгів. Фото: скриншот/YouTube

Попри зростання цін на споживчі товари і послуги, купівельна спроможність фунта не зменшується. Завдяки налагодженому експорту країна забезпечує стабільність національної валюти. Самі британці використовують для розрахунків лише фунти стерлінгів і неохоче приймають від іноземців євро чи долари.

Що стосується інших дорогих валют, то першість належить кувейтському динару. Він коштує 3,27 дол. станом на червень 2025 року. Високу вартість можна пояснити непохитною економікою Кувейту, чого досягли значними запасами нафти.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, в Україні існує так званий ринок "старих доларів". Через небажання обмінників приймати валюту давніх років випуску, деякі громадяни скуповують такі купюри за безцінь і перепродують дорожче. Так вони заробляють непогані гроші.

Також ми писали, що українцям робити з євро дрібного номіналу. Для заощаджень вони не підходять, але ними зручно користуватися в ЄС для розрахунку в повсякденному житті. Наприклад, під час оплати проїзду в громадському транспорті чи відвідування кав’ярні.