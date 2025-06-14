Самая дорогая валюта в Европе — какой курс к доллару, евро и гривне

Деньги в кошельке. Фото: Unsplash

Главным показателем экономической стабильности страны считается стоимость национальной валюты. Самым дорогим в мире признали кувейтский динар, он стоит 3,27 долл. Возникает вопрос, какая валюта имеет статус самой сильной в Европейском Союзе.

Об этом рассказали в Unex Bank.

Реклама

Читайте также:

Какая валюта самая дорогая в Европе

Стабильно прочную позицию на мировом валютном рынке имеет британский фунт стерлингов. По состоянию на 14 июня 2025 года курс к американскому доллару находится на уровне 1,36, к евро — 1,17. В пересчете на гривны будем иметь 56,14 грн за фунт.

Великобритания не отказалась от национальной валюты, хотя входила в состав Европейского Союза. Это позволило фунту утвердиться на международном рынке и удержать высокую стоимость.

Возникает вопрос, благодаря чему валюта настолько укрепилась. Причин существует много, самыми главными среди них считают:

историческую ценность — фунт стерлингов был главной мировой резервной валютой в 17-19 веках;

популярность на бирже FOREX (крупнейший финансовый рынок, на котором торгуют денежными единицами);

высокий спрос, способствующий увеличению цены;

низкий уровень инфляции в Великобритании;

активную деятельность инвесторов;

платежный баланс (отсутствие бюджетного дефицита);

низкий уровень государственного долга.

Купюра 20 фунтов стерлингов. Фото: скриншот/YouTube

Несмотря на рост цен на потребительские товары и услуги, покупательная способность фунта не уменьшается. Благодаря налаженному экспорту страна обеспечивает стабильность национальной валюты. Сами британцы используют для расчетов только фунты стерлингов и неохотно принимают от иностранцев евро или доллары.

Что касается других дорогих валют, то первенство принадлежит кувейтскому динару. Он стоит 3,27 долл. по состоянию на июнь 2025 года. Высокую стоимость можно объяснить непоколебимой экономикой Кувейта, чего достигли значительными запасами нефти.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, в Украине существует так называемый рынок "старых долларов". Из-за нежелания обменников принимать валюту давних годов выпуска, некоторые граждане скупают такие купюры за бесценок и перепродают дороже. Так они зарабатывают неплохие деньги.

Также мы писали, что украинцам делать с евро мелкого номинала. Для сбережений они не подходят, но ими удобно пользоваться в ЕС для расчета в повседневной жизни. Например, при оплате проезда в общественном транспорте или посещении кафе.