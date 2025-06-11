Дрібні купюри євро — що з ними робити і як краще не використовувати

Купюри 5 євро. Фото: скриншот/YouTube

В обігу перебувають купюри євро семи номіналів. Їх використовують за різним призначенням, адже банкнотою 10 євро набагато простіше розрахуватися за проїзд у громадському транспорті, ніж 200 євро. Постає питання, чи варто відмовитися від малих номіналів валюти для зберігання заощаджень.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що робити з купюрами євро різних номіналів.

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Дрібні банкноти євро

Європейський центральний банк випускає в обіг купюри номіналами 5, 10, 20, 50, 100 і 200 євро. Також досі використовують 500 євро, проте ЄЦБ не друкує нову готівку з 2019 року. Очевидно, всі номінали валюти мають різне призначення. Наприклад, банкноти 5, 10 і 20 євро підходять для оплати за товари/послуги в магазинах, кав’ярнях, транспорті тощо.

Зручність застосування — важливий фактор, коли йдеться про відмову від конкретних валютних номіналів. Якщо ви мешкаєте в Європі і розраховуєтеся готівкою в повсякденному житті, то без дрібних купюр не обійтися. З ними простіше відрахувати точну суму за покупку з невеликою вартістю.

Натомість 50, 100 та 200 євро — номінали для накопичення і оплати за дорогі товари. Коли потрібно придбати меблі чи техніку, закрити кредит, дати гроші в борг, то дрібні банкноти не годяться. Зазвичай люди тримають заощадження в купюрах великих номіналів, оскільки їх простіше обмінювати.

Тож відповідь на питання, що робити українцям з готівковою іноземною валютою, залежить від цільових потреб. Але не рекомендується взагалі позбуватися малих номіналів, оскільки вони можуть знадобитися в повсякденних справах. А накопичувати капітал варто за допомогою максимально великих банкнот євро.

Також пам’ятайте, що ЄЦБ відмовився від 500 євро через засилля підроблених купюр. Бажано уникати цього номіналу, не купувати готівку на чорному ринку чи в неперевірених обмінних пунктах. Інакше існує загроза отримати фальшивку.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, купюрами євро нового зразка вважають такі, що випущені після 2013 року. Але всі банкноти старого зразка є дійсним платіжним засобом. Банки та обмінники повинні приймати будь-яку готівку, яка не втратила ознаки платіжності.

Також ми писали, чи можуть українці примножити капітал, відкривши валютний депозит. Відсоткові ставки в банках настільки низькі, що дозволяють максимум зберегти гроші від знецінення. А прибутковими вважаються гривневі депозити.